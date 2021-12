Mal war es die Reparatur einer kaputten Waschmaschine, mal der Ersatz einer zerschlissenen Matratze, mal die Zuzahlung für einen Zahnersatz. Immer wieder sprang die Ines-und-Elly-Dahm-Stiftung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Konstanz ein, wenn Frauen nach einem Schicksalsschlag nicht mehr wussten, wie sie eine Rechnung bezahlen sollten.

Die Initiative Ludwig Kalpers hat durch eine Erbschaft ans Konstanzer Deutsche Rote Kreuz die Ines-und-Elly-Dahm-Stiftung angestoßen. Ihr Vermögen muss ohne Abzug erhalten bleiben. Die Helfer können nur mit Erträgen aus dem Stiftungsvermögen arbeiten. Wegen der niedrigen Zinsen fallen diese gering aus. Deshalb bitten die Helfer um Spenden. Die Mitwirkenden Nicola Ferling ist Vorsitzende des Stiftungsrats. Die 52-Jährige engagiert sich bei der Stiftung, weil sie es für wichtig hält, Frauen in Not zu unterstützen. Im Zusammenhang mit der Pandemie sei wohl jedem klar geworden, wie brüchig der Wohlstand sein könne: „Man kann schnell in eine Situation kommen, in der nichts mehr geht“.

Die Corona-Pandemie habe vor allem diejenigen getroffen, die es sowieso schon schwer haben, das Leben zu finanzieren, stellt Nicola Ferling fest. Die Vorsitzende des Stiftungsrats sagt, bei der Stiftung seien im laufenden Jahr mehr Anträge eingegangen als in den Vorjahren.

Die soziale Ungleichheit sei durch die Pandemie weiter vorangeschritten, bilanziert Nicola Ferling: „Corona hat die Lage verschärft.“ Viele, die sich mit Minijobs über Wasser gehalten hatten, erlebten, wie diese wegfielen. Kurzarbeit gibt es in diesem Bereich nicht.

Der Spendenzweck Der Initiator Ludwig Kalpers verfügte im Testament: Es sollen Frauen unterstützt werden, die unverschuldet in Not geraten sind. Er hatte erlebt, wie einer Frau durch einen Schicksalsschlag das passiert war, so dass sie Lebensnotwendiges nicht mehr finanzieren konnte. Das Spendenkonto IBAN: DE87 6905 0001 0001 1099 90

Stichwort: SÜDKURIER

Dazu komme das in Konstanz hohe Niveau der Mieten. Für viele sei da schnell das Ende der Finanzierbarkeit des Alltags erreicht gewesen. Ferling berichtet von mehr als 30 Anfragen, die im laufenden Jahr bei der Stiftung eingingen. So viele seien es noch nie gewesen.

Manche Frauen hätten auch Gewalt erlitten, stellt Nicola Ferling fest. Dass dies auch in Konstanz vorkomme, mache sie betroffen und wütend. Sie sei froh, wenn die Stiftung solchen Frauen unter die Arme greifen könne. Diese arbeite mit Organisationen zusammen, die sich um Frauen mit Gewalterfahrungen kümmern.

Die Stiftung wurde von Ludwig Kalpers initiiert. Der Name der Stiftung leitet sich von den beiden Konstanzer Frauen ab, die Kalpers nahestanden. Ines Dahm war seine Ehefrau. Ihre Schwester hieß Elly. Ines Dahm gehörte den Rotkreuzschwestern an. Diese hatten Ludwig Kalpers in den letzten Lebensjahren gepflegt.

Warum ich die Initiative unterstütze

Thomas Binninger gehört seit mehr als zehn Jahren dem Stiftungsrat der Initiative an. „Hier kann ich direkt vor Ort etwas bewirken“, sagt der 56-Jährige über seine ehrenamtliche Arbeit. | Bild: Claudia Rindt

Thomas Binninger wurde als Vorstandsmitglied des Konstanzer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes in den Rat berufen. „Ich finde es gut, in Not geratene Frauen zu unterstützen“, sagt Thomas Binninger. Er hat den Eindruck, dass diese Personengruppe ansonsten wenig Gehör findet. Grundsätzlich, so sagt der Rechtsanwalt, setze er sich gern gemeinnützig ein, beispielsweise auch für den Handballsport.