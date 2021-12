Talibe Dansoko aus Guinea gehört zu den Menschen, die durch die Begleitung der Flüchtlingsorganisation Save me hier eine Heimat gefunden haben. Seit drei Jahren lebt er in Deutschland, zwei davon in Konstanz. Der 37-Jährige sagt, er musste fliehen, weil er geholfen habe, für soziale Demonstrationen Strom zu organisieren. Nach den Drahtziehern suche nun das Militär.

Seine Frau und seine neunjährige Tochter blieben im Land. Er lernte durch die Unterstützung von Save me Deutsch und nutzte Erfahrungen im Transport, die er in seinem eigentlichen Heimatland gesammelt hatte. Er könne dadurch eine Ausbildung zum Fachmann für Logistik beginnen, sagt Dansoko. Schon vorher arbeitete er in der Branche.

Die Initiative Save me unterstützt Geflüchtete beim Alltag in Deutschland. Der Verein beschreibt die Aufgabe selbst mit Flüchtlinge kennenlernen, begleiten, integrieren. Er hat Sprachkurse, Sportkurse, Nachhilfestunden, offene Treffen, er begleitet Flüchtlinge aber auch bei Problemen mit Ämtern, bei der Ausbildung und bei der Wohnungssuche. Die Mitwirkenden Barbara Weisschedel-Schmutz gehört zu den Helfern bei Save me. Die Organisation sucht immer Mitstreiter. Die 69-Jährige engagiert sich in der Vermittlung der deutschen Sprache. Der Kenntnisstand im Unterricht sei ganz unterschiedlich. Das sei eine Herausforderung, die sich aber lohne. „Es ist schön, wenn sich einer weiter entwickelt. Wir lachen viel.“

Der Verein Save me hilft Flüchtlingen dabei, sich in Deutschland zurechtzufinden. Er steht derzeit vor großen Herausforderungen. Das Landratsamt rechnet mit rund 100 Flüchtlingen, die der Landkreis im Monat aufnehmen soll. Zu Spitzenzeiten Ende 2015 wurden ihm bis zu 400 zugewiesen.

Auch, wenn es vielleicht nicht ganz so viele sind wie damals, ist jetzt schon klar: Die Unterkünfte werden wieder voller, unter anderem mit Menschen aus Afghanistan, wo nun die radikal-islamistischen Taliban herrschen. Helfer, wie die von Save me, sind zunehmend gefragt.

Der Spendenzweck Für die vielen Angebote benötigt der Verein Save me Spenden. Beispielsweise um einzelne Flüchtlinge bei der Sprachschulung und Ausbildung unterstützen zu können. Der Verein benötigt Gelder etwa auch für beglaubigte Übersetzungen, höhere Sprachkurse oder Fahrkarten zu Sprachkursen. Die Kontoverbindung IBAN: DE93 6905 0001 0026 1188 10

Stichwort: SÜDKURIER

Neben Bürgern, die mit Geldspenden die Arbeit des Hilfswerks unterstützen, sucht der Verein auch Menschen, die Gegenstände für die neu ankommenden Flüchtlinge abgeben. Die Vorsitzende Marion Mallman-Biehler sagt, es fehlten vor allem: Kochtöpfe, Teppiche, Staubsauger und Rucksäcke.

Solche Sachen können am Montag von 15 bis 17 Uhr beim Save-me-Treff an der Petrus-Kirche (Wollmatinger Straße 58) abgegeben werden, oder nach Vereinbarung. (Kontakt per E-Mail: marion.mallmann-biehler@save-me-konstanz.de)

Warum ich die Initiative unterstütze

Annette Kessler setzt sich als Koordinatorin für die Sprachkurse von Save me ein. Sie sagt: „Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration.“ | Bild: Claudia Rindt

In ihrem eigentlichen Beruf als Coach unterstütze Annette Kessler Leute dabei, eigene Ressourcen zu entwickeln und zu nutzen. In der Flüchtlingsarbeit gehe es im Kern auch darum. Bei der Flüchtlingswelle 2015/16 habe sie als Lehrerin und Begleiterin bei Save me angefangen. Sie habe eine begabte junge Frau aus Syrien unterstützt, sich in Deutschland zurecht zu finden. Diese habe schnell verstanden, dass Bildung hier ein hohes Gut ist. Sie habe Abschied genommen von der Kultur in ihrer Heimat, wo es üblich sei, schnell eine Familie zu gründen. Inzwischen habe sie ihre Ausbildung abgeschlossen und sei auf einem guten Weg. Annette Kessler sagt: Sie erlebe es als bereichernd, über den Tellerrand der europäischen Kultur zu schauen und Menschen in Not zu helfen. Es sei nur Zufall, dass sie in einem Land geboren wurde, in dem Frieden herrscht.