Eine Frau mit drei Kindern. Ihr sei es gelungen, eine eigene Wohnung und Arbeit zu finden. Susanne Matschulat, Präsidentin des Konstanzer Clubs von Soroptimist International, berichtet vom Erfolg aus einer der Wohnungen, die die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für Menschen aus dem Frauenhaus unterhält. Hier können sie für eine Übergangszeit bleiben.

Die Initiative Soroptimist International (SI) ist die weltweit größte Service-Organisation von berufstätigen Frauen, die sich sozial engagiert. Die Clubs agieren regional, national und global. Mit ihren Projekten wollen sie für Frauen und Mädchen die rechtliche, soziale und berufliche Stellung verbessern sowie deren Lebensbedingungen. Die Mitwirkenden Susanne Matschulat ist die Präsidentin des Konstanzer Soroptimist-Clubs. Die 55-jährige Physiotherapeutin weiß, dass es manchen Frauen nicht gut geht, und sie möchte ihnen helfen. Sie tauscht sich gern in anderen Städten mit Clubschwestern aus. Allein am Bodensee sind sieben Clubs von Soroptimist International verzeichnet. In Konstanz kommt bald ein zweiter Club hinz

Die AWO unterstützt die Frauen dabei, ihr Leben neu zu ordnen und wieder eine feste Bleibe zu finden. Seit einem Jahr fördern die Konstanzer Soroptimistinnen eine Sozialarbeiterin im Projekt des Frauenhauses. Dieses ist mit „Stabil“ überschrieben. Die Abkürzung steht für: Stark auf eigenen Beinen im Leben.

Wenn Frauen finanziell unabhängig seien, dann seien sie gefeit davor, zum Gewalttäter zurückzukehren, stellt Susanne Matschulat fest. „Das ist die beste Rückfall-Prophylaxe.“ In ihrer Service-Organisation engagieren sich berufstätige Frauen. Diese haben sich für drei Jahre verpflichtet, eine Sozialarbeiterin des Projektes Stabil zu tragen. „So ein lokales Frauenprojekt, das ist für uns unterstützenswert.“ Die Mitglieder engagieren sich auch international, etwa für ein Schulprojekt im Jemen. Eine Clubschwester habe es angeregt.

Durch die Ausfälle von Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie sei es schwieriger geworden, Benefizveranstaltungen zu organisieren und so Geld für Projekte wie „Stabil“ zu generieren, sagt Evi Ruppaner, eine der Mitstreiterinnen. Sie hofft auf Spenden für das Frauenprojekt. Sie helfe gern, wenn Frauen gemeinsam Frauen stützen.

Der Spendenzweck Das Frauenhaus in Konstanz unterhält Wohnungen, in denen es Frauen und deren Kinder individuell begleiten kann. Das Projekt heißt „Stabil“, Stark auf eigenen Beinen im Leben. Es richtet sich an Frauen, die nach dem Frauenhaus noch Unterstützung benötigen. Die Kontoverbindung IBAN: DE96 6929 1000 0224 4828 09

Der Konstanzer Club wurde im Jahr 1993 gegründet. Er hat heute 38 Mitglieder, weltweit sind 75.000 berufstätige Frauen in mehr als 120 Ländern in einem der Clubs der Soroptimisten International zusammengeschlossen. „Gemeinsam können wir etwas erreichen“, ist sich die Präsidentin der Konstanzer Vereinigung sicher.

Warum ich die Initiative unterstütze

Evi Ruppaner engagiert sich seit dem Jahr 1995 im Konstanzer Club von Soroptimist International. Sie stieß zwei Jahre nach der Gründung zu dem Kreis. Die 62-jährige Steuerberaterin sagt, es sei ihr ein Bedürfnis, gemeinsam mit Frauen etwas zu bewegen. | Bild: Claudia Rindt

Evi Ruppaner wolle gern dazu beitragen, dass sich die Not verringere, sagt sie. Wenn es einem selbst gut gehe, könne man auch gemeinnützig wirken. Sie schätzt zudem den Umstand, dass im Club Frauen etwas für Frauen machen. Sie sei, so wie es Tradition ist, zum Mitglied vorgeschlagen worden. Es gefalle ihr, dass im Zirkel Frauen aus unterschiedlichen Berufen zusammenkommen.

„Das erweitert das Bewusstsein enorm“, sagt Evi Ruppaner. Unter den Mitgliedern hätten sich Freundschaften entwickelt. Auch das Internationale sei spannend. In mehr als 120 Ländern seien Clubs von Soroptimist International zu finden. Evi Ruppaner sagt, sie habe die Prinzipien eines Service-Clubs schon durch das Engagement ihres Vaters und ihres Mannes kennengelernt.