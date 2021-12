Konstanz vor 1 Stunde

Damit die Konstanzer ihre Geschenke bis Heiligabend erhalten, rüsten die Paketdienste auf. Was wird getan, um die vorweihnachtliche Päckchen-Flut zu meistern?

In fast zwei Wochen ist Heiligabend – und somit ist das Weihnachtsgeschäft in vollem Gange. Wie im Vorjahr kaufen viele Nutzer die Weihnachtsgeschenke online. Auch in Konstanz rechnen die Paketdienste mit einer Flut an Sendungen. Damit es nicht zu viele Probleme bei den Lieferungen gibt, treffen die Paketdienste Vorkehrungen. Was tun die Unternehmen, damit dies möglichst reibungslos abläuft?