Viele haben keine Perspektive, sind überschuldet, gesundheitlich angeschlagen und digital abgehängt. Sie haben keinen Laptop und kein Mobiltelefon; und falls doch, dann kaum Wissen, wie man diese bedient. Hilfsorganisationen versuchen, Langzeitarbeitslose nach und nach einen Weg aus den Schwierigkeiten zu weisen.

Bei der Digitalisierung gilt: Die Caritas kann dank des vom Europäischen Sozialfonds unterstützten Projekts Delta zwar die Fachkräfte stellen, nicht aber die Geräte und Anschlüsse. Der Wohlfahrtverband hofft nun zusammen mit den Ingenieuren ohne Grenzen auf Spenden von Laptops und Smartphones (Abgabe im Haus der Caritas in der Uhlandstraße 15) sowie auf Geldspenden als Anschubfinanzierung der Anschlüsse.

Die Initiative Die Caritas Konstanz unterstützt vom Kleinkind bis zum Senior. Rund 750 Mitarbeiter des katholischen Wohlfahrtsverbands begleiten mehr als 3000 Konstanzer wie Langzeitarbeitslose, Behinderte, Senioren und Kinder. Rechtlich sind die Einrichtungen aufgeteilt in gemeinnützige Gesellschaften und den Verein Caritasverband Konstanz. Dieser sammelt auch Spenden. Die Mitwirkenden Die Sozialarbeiterin Helga Noe ist eine Institution bei der Caritas. Zuletzt kümmerte sie sich um Langzeitarbeitslose. In der Corona-Pandemie stellte Helga Noe fest, dass digitale Fertigkeiten an Bedeutung gewonnen haben. Sie engagiert sich seit langem bei „Wir-na-und“, um Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen.

„Wir räumen auf. Wir gehen eins ums andere an“, sagt Helga Noe von der Caritas Konstanz. Aus den Erfahrungen heraus, wie wichtig der Zugang zum Internet geworden ist, wurde ein Projekt zur Bestärkung (Empowerment) von Langzeitarbeitslosen zu Delta weiter entwickelt. Das heißt, es wurde durch das Ziel der digitalen Teilhabe ergänzt. Neben der Caritas sind die Arbeiterwohlfahrt Singen, die Diakonie Radolfzell und das Jobcenter beteiligt.

Konstanz Wenn Familien in Not geraten, leistet das Diakonische Werk schnelle Hilfe. Ohne Spenden wäre das jedoch nicht möglich Das könnte Sie auch interessieren

Helga Noe weiß, wie schlimm es sein kann, digital nicht mithalten zu können. Sie berichtet: Drei Kinder von Langzeitarbeitslosen müssten eine Klasse wiederholen, weil die Anschlüsse und Geräte beim Fernunterricht in die Knie gegangen seien. „Wenn ich den Langzeitarbeitslosen helfen will, muss ich das Digitale mitdenken“, sagt Achim Fischer, Chef der sozialen Dienste bei der Caritas.

Der Spendenzweck Die Caritas möchte Langzeitarbeitslose ans Netz bringen. Für den Eintritt in die digitale Welt benötigten die Betroffenen oft eine Anschubfinanzierung für technische Geräte und Anschlüsse. Spenden sollen diese ermöglichen. Das Spendenkonto IBAN: DE29 6905 0001 0000 0688 66

Verwendungszweck: SÜDKURIER

Um die Menschen ans Netz zu bringen, kommt der Digitalcoach Thomas Langer ins Haus. „Ich schaue mir an, was haben die an technischer Ausstattung.“ In der Regel fehlten den Langzeitarbeitslosen die Mittel für Geräte und Anschlüsse.

Warum ich das Projekt unterstütze

Martin Muehlhofer begrüßt es im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn Altgeräte weiter genutzt werden. | Bild: Claudia Rindt

Martin Muehlhofer von der Konstanzer Regionalgruppe der Ingenieure ohne Grenzen greift gern Menschen, die Hilfe benötigen, unter die Arme. Seine Organisation sammelt gebrauchte Laptops und Handys zur Weitergabe an Flüchtlinge und Bedürftige. Freiwillige prüfen die Geräte auf Funktionstüchtigkeit, beseitigen persönliche Daten und spielen neue Programme auf. Auch die digitale Teilhabe liege ihm am Herzen, ebenso die Hilfe zur Selbsthilfe.

„Wir wollen etwas Positives bewirken“, sagt der Ingenieur über seine Organisation. Den Anstoß für sein Engagement habe die Pandemie mit dem Coronavirus gegeben: Im Jahr 2020 wurden wegen der Infektionsrisiken viele Veranstaltungen ins Internet verlegt, aber nicht alle Menschen konnten das wahrnehmen. Die Konstanzer Regionalgruppe der Ingenieure ohne Grenzen hat sich im Jahr 2015 gegründet.