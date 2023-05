Rund 12.000 Euro Schaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Sonntagvormittag, 7. Mai, an der Einmündung der Straße Rheinsteig auf die Konzilstraße kurz vor der Alten Rheinbrücke ereignet hat. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag.

Konstanz Autofahrer stößt bei Einfahrt in den Chaos-Kreisel mit Motorrad zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Dabei fuhr eine 20-Jährige mit einer Mercedes C-Klasse um kurz vor 11 Uhr auf der Konzilstraße in Richtung Brücke. An der Ampelanlage angekommen, achtete die junge Frau nicht auf das für sie geltende Rotlicht und fuhr einfach weiter.

Dadurch kam es zur Kollision mit zwei Fahrzeugen, dem Audi einer 22-Jährigen und dem BMW eines 19-Jährigen. Beide hatten gemeinsam bei grüner Ampel von der Straße Rheinsteig nach links auf die Alte Rheinbrücke abbiegen wollen, teilt die Polizei mit. Die Bilanz des Unfall ist ein Schaden von 12.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.