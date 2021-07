Der Schock sitzt noch tief bei Hobby-Imker Joachim Mauz. Seit 30 Jahren sind die Bienen seine Leidenschaft, für deren Wohlergehen er Sorge trägt. Zehn seiner Bienenvölker wurden in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni vergiftet. Er zeigt Fotos von einem Haufen toter Bienen und ein Video, wie einige Bienchen noch um ihr Leben kämpfen.

Tausende tote Bienen: In Oberdorf wurden in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni zehn Bienenvölker vergiftet. | Bild: Joachim Mauz

Joachim Mauz fehlen die Worte. Auch Nachwuchs-Hobby-Imker Stephan Bacher ist sprachlos. Beide fragen sich: „Wer macht denn sowas?“ Sie hoffen, dass vielleicht doch ein Anwohner sachdienliche Hinweise geben kann.

Der Zeugenaufruf In einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz wurde bereits ein Zeugenaufruf gestartet, allerdings war hierin als Tatort von Wollmatingen die Rede. Mauz und Bacher jedoch stellen richtig, dass sich der Vorfall in Oberdorf ereignet hat. In der Nacht von Freitag, 25. Juni, auf Samstag, 26. Juni, wurden dort zehn Bienenvölker mit einer noch unbekannten Substanz vergiftet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Konstanz unter der Nummer (07531) 995-0 entgegen. „Niemand sollte sich scheuen, die Polizei zu verständigen, wenn jemand nachts um Imkerstände herumschleicht“, sagt der geschädigte Hobby-Imker Joachim Mauz.

Joachim Mauz hat an verschiedenen Standorten Bienenvölker. An seinem Stand in Oberdorf waren es zehn. „Ein Volk besteht aus etwa 40.000 bis 50.000 Bienen“, erläutert Stephan Bacher. Ein Nachbar habe ihn informiert, berichtet Joachim Mauz. Dessen Mieterin habe am Freitag, 25. Juni, gegen 23.30 Uhr ein surrendes Geräusch gehört und jemanden bemerkt, der mit einer Taschenlampe am Stand herumgelaufen sei.

„Als ich am Samstag nachschaute, habe ich schon auf dem Anflugbrett einen Haufen toter Bienen gesehen. Da wusste ich schon, dass da etwas nicht stimmt“, erzählt Joachim Mauz. Als er den ersten Bienenkasten öffnete, sah er dann das ganze Ausmaß: „Auf dem Kastenboden lagen lauter tote Bienen.“

Er hält kurz inne und meint dann: „Das sah nach einem Frevel aus, denn bei einer Spritzmittelvergiftung ist es ein ganz anderes Bild – nicht so einheitlich.“ Es fällt Mauz schwer, weiterzusprechen, aber er berichtet: „Da blutet einem das Herz, wenn du Tausende toter Bienen siehst und daneben andere, die noch ums Leben kämpfen und in den letzten Zuckungen liegen.“

„Da steckt eine ganz andere Energie dahinter“

Diebstahl von Bienenvölkern sei das eine, aber „bewusst Bienen töten?“, meint Joachim Mauz fassungslos und Stephan Bacher fügt an: „Da steckt eine ganz andere Energie dahinter.“ Mauz geht es nicht um den finanziellen Schaden, der nicht unbeträchtlich ist, sondern um die Tiere, die ihn faszinieren und über die er auch nach drei Jahrzehnten immer noch Neues lernt. Dass sie gut gehalten werden, ist ihm ein Anliegen.

Das verbindet Mauz und Nachwuchs-Imker Bacher, der im vergangenen Jahr erst dieses Hobby begonnen hat. Geliebäugelt hatte Stephan Bacher schon länger, denn: „Überspitzt gesagt: Ohne Bienen keine Menschen.“ Damals hatte er eine andere Vorstellung von der Imkerei: „Ich dachte, man müsste nicht viel machen und hätte Honig. Pustekuchen!“

Bevor er anfing, wollte er sich fachkundigen Rat holen und stieß im Internet auf Joachim Mauz, der ihm anriet, sich das genau zu überlegen und einen Imkerkurs zu besuchen. Die waren aber alle ausgebucht. „Joachim ist jetzt mein Pate“, schmunzelt Bacher, der froh ist, dass ihm der erfahrene Hobby-Imker mit Rat und Tat zur Seite steht.

Imker leisten einen Beitrag zur Artenvielfalt

Gerade aufgrund der Initiative „Rettet die Bienen“ sei ein Hype ausgebrochen, was Joachim Mauz allerdings mit gemischten Gefühlen sieht. „Ich bin ein Gegner, ohne Kurs Bienen zu halten. Einen Bienenkasten aufstellen und dann zu meinen, man würde die Welt retten.“ Mauz schüttelt den Kopf, denn so einfach ist es nicht. Viel Arbeit müsse man investieren, sich mit Bienen-Krankheiten auskennen und wissen, was man dagegen tut, gibt er ein Beispiel von vielen.

Neben diesem Hype gebe es Verfechter einer anderen Theorie, nämlich jener, dass „Wirtschaftsbienen den Wildbienen den Nektar klauen und biodiversitätsschädigend seien“, berichtet Joachim Mauz, der dieser These widerspricht: „In Agrarmonokulturlandschaften mag das zutreffen. Aber bei uns in der Region herrscht grundsätzlich Nektarüberfluss.“ Landwirte und Imker trachteten gleichermaßen nach Artenvielfalt und sorgten für mannigfaltige Blühstreifen. „Fast jeder hat ein Bienenhotel und gerade in Städten mit Vorgärten und Blumenkästen gibt es viel Nahrung für die Bienen.“

Gerade weil Artenvielfalt ein Top-Thema ist und die Biene aufgrund ihrer Bestäubungstätigkeit als nützliches Tier anerkannt ist, können Joachim Mauz und Stephan Bacher umso weniger diesen Frevel verstehen. Sie wünschen sich nur eines, nämlich aufmerksame Mitmenschen, die, wenn sich nachts jemand bei Imkerständen umtut, die Polizei verständigen, denn, so Joachim Mauz: „Es gibt böse Menschen.“