Musik, Party, gute Laune: Am zweiten Wochenende im Juli wird gefeiert auf Klein Venedig! Denn die Sommerkonzerte gehen wieder los. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer auf Rapper Cro und Blues-Sänger Zucchero freuen.

Der Abend des 7. Juli, an dem Cro auftreten soll, ist schon seit Monaten restlos ausverkauft. Die gute Nachricht: Im Rahmen der Aktion „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ haben SÜDKURIER-Leser nun die Chance, doch noch Tickets für das Konzert zu gewinnen. Mehr dazu gibt‘s weiter unten.

Der Rapper mit der Pandamaske kommt nach Konstanz

Im Rahmen seiner 11:11 Open Air Tour eröffnet Cro die Konstanzer Sommerkonzerte am Freitagabend. Als „einen der größten Gegenwartskünstler unserer Zeit“ beschreibt der Veranstalter Kokon Entertainment den Rap- und Popmusiker in einer Pressemitteilung. Er begeistere Tausende Menschen mit seien Auftritten „fernab aller Kategorien und Genres, Disziplinen und Dimensionen“, heißt es weiter.

(Archivbild) Der Rapper Cro bei der Verleihung der „About You“-Awards in Köln vor rund zwei Jahren. Die Pandamaske gilt als Markenzeichen des Künstlers. Hinter ihr verbirgt er bei allen öffentlichen Auftritten sein Gesicht. | Bild: Henning Kaiser/dpa | SK-Archiv

Gibt es noch eine Chance auf eine Karte für Cro?

Für Cro-Fans gibt es noch mehr gute Nachrichten: Völlig überraschend kündigte Xhavit Hyseni von Kokon Entertainment an, dass der Rapper am Donnerstagabend, den 6. Juli, seine öffentliche Generalprobe auf Klein Venedig abhält. Dafür würden laut Hyseni nochmals zahlreiche Karten angeboten. Diese haben mit 59,99 Euro allerdings denselben Preis wie die Tickets für den offiziellen Auftritt am Samstag und können auf der Internetseite von Tickets Connected erworben werden.

„Der Vater des italienischen Blues“ auf Klein Venedig

Am Samstagabend, 8. Juli, geht es mit Zucchero als zweitem Headliner weiter. Im Rahmen seiner „World Wild Tour“ tritt der italienische Sänger – begleitet von seiner Band – unter freiem Himmel und direkt am Bodenseeufer auf. Laut dem Veranstalter gilt Zucchero als „Vater des italienischen Blues und zählt mit über 60 Millionen verkauften Alben mit zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen zu den einflussreichsten Musikern Italiens.“ Weiter verspricht Kokon Entertainment „ein einzigartiges und unvergessliches Konzerterlebnis“.

Zucchero ist der Vater des italienischen Blues und zählt zu den einflussreichsten Musikern Italiens – das finden zumindest die Veranstalter von Kokon Entertainment. | Bild: Carlota Figueras

Wann finden die Konzerte statt?

Der Einlass auf das Gelände ist an beiden Tagen um 17 Uhr. Zwei Stunden später, also um 19 Uhr, sollen die Konzerte laut Veranstalter beginnen. Bis 23 Uhr darf dann auf Klein Venedig gesungen, getanzt und gefeiert werden. Das ist die Lärmschutz-Auflage der Stadt Konstanz.

Wie viele Menschen werden erwartet?

Laut Cristina Stahl haben 8.500 Menschen eine Karte für das Konzert von Cro am Freitagabend gekauft. Damit übertrifft der Rapper jegliche Besucherzahlen der Sommerkonzerte im vergangenen Jahr. Damals hatte Mark Forster das größte Publikum, 6000 Menschen waren da. In etwa dieselbe Zahl werde auch bei Zucchero am Samstag erwartet, so Stahl. Hier gibt es also momentan noch die Chance auf eine Karte noch an der Abendkasse.

Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Für einen Stehplatz beim Zucchero-Konzert am Samstag bezahlen Besucher 69,20 Euro. Die Karten gibt es bei Tickets Connected (ticketsconnected.com/produkte). Das Konzert von Cro am Freitagabend ist seit langer Zeit ausverkauft. Für die Generalprobe am Donnerstag können Fans ein Ticket kaufen, bis das Kontingent erschöpft ist.

Was ist sonst so geboten?

„Was die Gastro angeht, sind wir gut versorgt“, berichtet Christina Stahl. Neben einem umfangreichen Getränkeangebot soll es sieben Essenstände geben. „Das Angebot reicht von Gegrilltem über Falafel, bis zu Waffeln“, so Stahl. Auch für vegetarische und vegane Speisen sei gesorgt. Abgesehen von der Kulinarik hätten Besucher an den typischen Merchandise-Ständen die Möglichkeit, Fan-Artikel der Musiker zu kaufen.

Wie ist die Parksituation?

„Wir empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt Christina Stahl. Parkplätze seien, wie in der Innenstadt üblich, nur sehr begrenzt vorhanden. „Man kann zwar in die umliegenden Parkhäuser fahren, aber die sind auch nicht näher als der Bahnhof,“ meint die Veranstaltungsleiterin. Außerdem sei für die Events extra ein Fahrradparkplatz direkt am Gelände eingerichtet worden, ergänzt Stahl. „Der ist großzügig und wurde im letzten Jahr auch gut genutzt.“

Ich will unbedingt Cros Konzert am Freitag sehen. Was kann ich noch tun?

SÜDKURIER-Leser haben in diesem Fall besonderes Glück. Sie können an der Verlosung von zehnmal zwei Karten für ein sehr exklusives Angebot teilnehmen. Im Rahmen der Reihe „Der SÜDKURIER gibt einen aus“ können zehn Gewinner mit je einer Begleitperson Einblicke ins Konzertgeschäft bekommen, wie man sie sonst nicht erhält.

Denn neben zwei Karten für das Cro-Konzert im Wert von rund 120 Euro bekommen sie auch noch eine Führung an Orte, die normale Konzertbesucher nicht betreten können. Dort ist unter anderem zu sehen, wie viel Technik und Organisation in einem Konzert mit über 8000 Besucher steckt.

Teilnehmen können alle SÜDKURIER-Abonnenten und alle, die bis zum Teilnahmeschluss ein Abonnement abgeschlossen haben, auch im kostenlosen Probemonat. Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 3. Juli, 23.59 Uhr. Zur Verlosung geht es auf dieser Internetseite: www.meinSK.de/cro.

Kann ich auch für Zucchero Karten gewinnen?

Auch für das Konzert von Zucchero am Samstag, 8. Juli, haben SÜDKURIER-Leserinnern und -Leser die Chance, Karten zu gewinnen. Zehn Glückliche können mit je einer Begleitperson den Auftritt auf Klein Venedig miterleben. Auch hier gilt: Teilnehmen können alle Abonnenten des SÜDKURIER und die, die es noch werden. Bis Montag, 3. Juli, 23.59 Uhr ist das Mitmachen möglich. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt. Zur Verlosung geht es ebenfalls auf einer Internetseite: www.meinSK.de/zucchero.