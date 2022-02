Daten-Story Veröffentlicht am 01. Februar 2022

Inzidenzen von über 2000 und das direkt hinter der Grenze. In Kreuzlingen ist die Zahl die Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie oft um ein einiges höher als in Konstanz. Der SÜDKURIER hat die Corona-Zahlen seit Anfang 2021 verglichen und zeigt die jeweilige Entwicklung in der Doppelstadt diesseits und jenseits der Grenze.

Bild: Marcel Jud, Grafik: Selina Rudolph

Die Omikron-Welle rollt über die Konzilstadt und auch im schweizerischen Kreuzlingen zeigt die Kurve der Corona-Fallzahlen nur in eine Richtung – nach oben. Kein Wunder, so gilt die sich schnell verbreitende Omikron-Variante als ansteckender