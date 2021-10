von Antonia Wintersig

Seit einer Woche gilt die neue Verordnung der Landesregierung: Für Corona-Tests muss gezahlt werden. Davon ausgenommen sind unter anderem Minderjährige und Schwangere. Da Schüler regelmäßig in der Schule getestet werden, müssen sie nach aktueller Regelung zu keinem Zeitpunkt einen zusätzlichen Testnachweis vorlegen. Erforderlich ist allerdings ein schriftlicher Nachweis der Schule, etwa ein Schülerausweis oder einer Schulbescheinigung.

Für wen Antigen-Schnelltests auf Corona nach wie vor kostenlos sind Personen, die zum Zeitpunkt der Testung noch keinezwölf Jahre alt sind oder erst in den vergangenen drei Monaten vor der Testung zwölf Jahre alt geworden sind

Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, Schwangere generell vorerst bis zum 31. Dezember 2021 (mit Mutterpass oder ärztlichem Attest)

Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Corona-Virus geimpft werden können (mit ärztlichem Attest); diese Möglichkeit besteht auch dann, wenn eine Impfung in den vergangenen drei Monaten vor der Testung aus medizinischen Gründen nicht möglich war

Personen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne begeben mussten, wenn ein Test zur Beendigung der Quarantäne erforderlich ist

Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 teilnehmen oder in den vergangenen drei Monaten vor der Testung an einer Studie teilgenommen haben

Personen unter 18 Jahren bei Vorlage einer gültigen Altersverifizierung (Personalausweis, Reisepass), vorerst bis zum 31. Dezember 2021

geimpfte Studierende, die im Ausland einen nicht zugelassenen Impfstoff erhalten haben (mit Immatrikulationsbescheinigung und Impfnachweis), vorerst bis zum 31. Dezember

Vormals Schwangere beziehungsweise Stillende bis zum 17. Dezember

Schnelltest-Möglichkeiten in Konstanz

Bei allen aufgeführten Konstanzer Testzentren muss beim Termin ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. Hinzukommen, wenn ein kostenloser Test in Anspruch genommen werden soll, entsprechende Nachweise.

In den drei folgenden Testzentren der SSB Schnelltest Gbr kostet ein Antigen-Schnelltest 15 Euro, wenn keine Berechtigung auf einen kostenlosen Test nachgewiesen wird. Bezahlt werden kann an den drei Teststationen nur bar vor Ort. Die Zentren passen momentan ihre Öffnungszeiten an, erklärt Geschäftsführer Aaron Braun. Sie sollen in den kommenden Wochen aktualisiert werden.

Schnelltestzentrum Mainau Auf dem Besucherparkplatz der Insel Mainau kann man sich aktuell zu folgenden Zeiten testen lassen: 23., 24., 30., und 31. Oktober jeweils von 10 bis 16.30 Uhr. Terminbuchung über www.kn-schnelltest.de. Schnelltestzentrum Konstanzer Hafen Das Testzentrum befindet sich gegenüber der Anlegestelle des Katamarans. Getestet wird aktuell am 19. und 22. Oktober von 13.30 bis 17 Uhr sowie am 23., 24., 30. und 31. Oktober von 9 bis 17 Uhr. Terminbuchung über www.kn-schnelltest.de. Schnelltestzentrum Petershausen Das Zentrum in Petershausen befindet sich in der St. Gebhard-Straße 17 bis 19. Hier kann man sich aktuell am 22. Oktober von 13.30 bis 17.30 Uhr testen lassen, sowie am 23., 24., 30. und 31. Oktober von 9 bis 18 Uhr. Terminbuchung über www.kn-schnelltest.de

Bei den folgenden Testzentren und -stationen anderer Anbieter variieren die Preise für die Tests zwischen 12,60 und 15 Euro.

Schnelltestzentrum Konstanz Bodenseeforum Am Bodenseeforum in der Reichenaustraße 21 kann man sich montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr testen lassen. Ein Antigen-Schnelltest kostet hier 14,50 Euro. Terminbuchung über www. testzentrum-konstanz .de . Die Bezahlung erfolgt online. Schnelltestzentrum Konstanz am Wirtshaus Beim Restaurant an der Spanierstraße 3, wird montags bis sonntags von 10 bis 21 Uhr getestet. Terminbuchung über www. testzentrum-konstanz .de . Preis: 14,50 Euro. Die Bezahlung erfolgt online. Testzentrum Petershausen Bahnhof Das Testzentrum befindet sich in der Bruder-Klaus-Straße 8. Terminbuchung über etermin . net / clinicacare / . Geöffnet ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 17 Uhr und sonntags von 8 bis 15 Uhr. Ein Test kostet hier 12,60 Euro. Unter Vorlage des Personalausweises kann auch eine Terminvereinbarung direkt vor Ort erfolgen. Corona-Testzentrum am Klinikum Konstanz Für 15 Euro kann man sich in der Luisenstraße 7 montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr testen lassen. Terminbuchung unter schnelltest.konstanz.digital Döbele Drive-In Am Döbele befindet sich eine Drive-In-Teststation. Getestet wird montags bis sonntags von 8 bis 16 Uhr für 15 Euro, Terminbuchung unter schnelltest-konstanz.de Teststation Marktstätte, Walk-In und Bike-In für Radfahrer und Fußgänger Montags bis sonntags von 8 bis 16 Uhr kann man sich auf der Marktstätte testen lassen. Ein Test kostet hier ebenfalls 15 Euro. Terminbuchung unter schnelltest-konstanz.de Teststation Pano Im Kaffee Pano kann man sowohl einen Antigen-Schnelltest als auch einen PCR-Gurgeltest machen lassen. Ein Schnelltest kostet 13,90 Euro, ein PCR-Test 79 Euro. Getestet wird montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr. Terminbuchung unter konstanz-schnelltest.de

Zusätzlich testen einige Konstanzer Apotheken per Antigen-Schnelltest. Bei medizinischen Gründen würden wohl auch noch andere Apotheken nach wie vor Tests durchführen, so Daniel Hölzle, Apothekeninhaber und Vorsitzender der Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz.

Den privaten Testbedarf wie etwa für Restaurantbesuche würde man aber zunächst den Testzentren überlassen.

SUSO-Apotheke In der SUSO-Apotheke in der Wollmatinger Straße 72 kann man sich für 24,95 Euro testen lassen. Terminvereinbarung erfolgt über die 07531/63339. LAGO Apotheke Bodanstraße 1, Terminvereinbarung telefonisch unter 07531/282107. Testmöglichkeiten gibt es zu den Öffnungszeiten von montags bis samstags, 9 bis 20 Uhr. Ein Schnelltest kostet dort 20 Euro.

Auch einige Ärzte in Konstanz bieten nach wie vor Schnelltests für Personen an, die keine Patienten ihrer Praxis sind. Dazu gehören:

Arztpraxis Tamara Zormeier Hussenstraße 34, Testmöglichkeit montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr und freitags von 9 bis 11 Uhr. Ein Antigen-Schnelltest kostet 25 Euro. Terminbuchung über corona-schnelltest-konstanz.de Praxis Dr. med. Anton Dehmer Zähringerplatz 7. Terminvereinbarung unter 07531/62730. Ein Antigen-Schnelltest kostet dort 25 Euro. Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.