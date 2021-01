Die Pandemie bringt die Finanzplanung der Stadt Konstanz durcheinander. Üblicherweise setzen sich die Stadträte für einen Zweijahresplan zusammen, doch wegen der Unwägbarkeiten wird auf einen Ein-Jahres-Rhythmus umgeschaltet. Aber auch das stimmt nicht wirklich. Aus der jüngsten Debatte im Finanzausschuss ging hervor, dass sich die Planung für das laufende Jahr voraussichtlich bis in den Juni hinziehen wird. Eine der Ursachen: Die Kommunen wissen zurzeit noch nicht, in welcher Höhe sie mit Unterstützung von Bund und Ländern rechnen können.

Zahlt Berlin? Hilft Stuttgart?

Ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Bazooka noch einmal auspackt, ist derzeit ungewiss. Für 2020 hat sie laut Oberbürgermeister Uli Burchardt immerhin dafür gesorgt, dass die Stadt mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Hilfreich gewesen seien dabei insbesondere die durch Corona bedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer sowie die konjunkturabhängigen Einbußen beim kommunalen Finanzausgleich. Ordentlich Kasse machen konnte man durch die Hilfen aus Berlin und Stuttgart ferner durch Zuschüsse für die Digitalisierung an Schulen oder beim Gebührenausfall in Kindertageseinrichtungen.

Die Vorsicht bei der Finanzplanung der Stadtverwaltung für das laufende Jahr kommt allein darin zum Ausdruck, dass es keinen Plan gibt – vorgelegt wurde lediglich der Entwurf eines Planes. Trotz der vorgesehenen Neuverschuldung von rund 17,6 Millionen Euro sind in diesem Entwurf bereits Budget-Reduzierungen in allen Verwaltungsbereichen in Höhe von 10 Prozent enthalten, außerdem soll es keine Stellenausweitung geben. Eine gute Botschaft für Wirtschaft und Bürger: An der Steuer- und Gebührenschraube soll nicht gedreht werden.

Neues Jahr, neues Glück? Bislang zeichnet sich nicht ab, dass die Geldesel-Politik in gleicher Weise wie im ersten Jahr der Pandemie fortgesetzt wird. Konkret muss die Stadt Konstanz deshalb mit einer konjunkturbedingten Verschlechterung der Finanzlage in Höhe von 17.613.800 Euro ausgehen. Allein bei der Gewerbesteuer beispielsweise ist mit einem Einnahmerückgang um 7 auf 35 Millionen Euro auszugehen. Mit einem satten Minus von 3,5 Millionen Euro auf 50,47 Millionen Euro wird auch bei der Einkommensteuer gerechnet.

Beunruhigende Schuldenprognose

Zu den Folgen der Mindereinnahmen zählt ein deutlich steigender Verschuldungsgrad der Stadt. Bei der mittelfristigen Finanzplanung ist bis 2024 bei einer fortgesetzten Politik auf Pump mit einem Anstieg des Schuldenstands von 23,6 auf circa 86 Millionen Euro auszugehen – und das gilt nur für den Kernhaushalt.

Wie diffizil die Berechnungen und folglich auch die Interpretationen der Bilanz sind, zeigt sich bei der Berücksichtigung der Eigenbetriebe. So beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung aktuell im Kernbereich 206,50 Euro, unter Einberechnung der Eigenbetriebe erhöht sich diese Quote jedoch auf 1249 Euro.

„Was soll die Prognose zur Schuldenentwicklung? Das ist irrelevant."Till Seiler, FGL

Einen Vorgeschmack auf die anstehenden Debatten gab‘s bei den Stellungnahmen von Ausschussmitgliedern. Till Seiler von der Freien Grünen Liste beispielsweise bezweifelte den Wert der Schuldenprognose. Für ihn ist nicht vorstellbar, dass es in diesem Jahr überhaupt keine Hilfen von Bund und Land geben werde, außerdem vermisst er die Gegenrechnung. Er geht davon aus, dass Investitionen in den Klimaschutz sich finanziell positiv niederschlagen werden. Das letzte Wort beim vorgesehenen Verzicht auf eine Personalaufstockung in diesem Bereich ist für ihn deshalb noch nicht gesprochen.

„Die Schuldenkurve wird steiler. Ich sehe die Prognose als Warnschuss."Jan Welsch, SPD

Roger Tscheulin (CDU) und Jürgen Faden (Freie Wähler) dagegen wollen lieber nicht auf hohe Kompensationen durch Bund und Land setzen. Roger Tscheulin sprach sich außerdem gegen das Vergleichen von Birnen mit Äpfeln aus. Auch seine Fraktion halte am Klimaschutz fest, Finanzplanung aber habe zunächst einmal in der Geldwährung und nicht als politischer Diskurs zu erfolgen.