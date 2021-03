von Uli Stamm und Andreas Schuler

Konstanz, Lago. Samstagmorgen, kurz vor neun Uhr. Vor dem Aldi im Untergeschoss stehen mehrere Dutzend Menschen und warten, dass ihnen Einlass gewährt wird in den Discounter.

Egal, wen man fragt: Sie alle möchten einen Corona-Selbsttest kaufen. Eine Frau erzählt, dass sie kommende Woche ihre Eltern besuchen möchte: „Die sind über 80, noch nicht geimpft und ich habe sie seit Ewigkeiten nicht gesehen.“ Als sie hinein darf, und mit ihr rund 40 weitere Personen, beginnt die Suche nach den begehrten Tests – und das (un)geregelte Chaos.

Der Discounter selbst zeigte sich vom Ansturm überrascht. „Die Artikel, die wir stationär in den Filialen vorrätig hatten, waren am Vormittag in den meisten unserer Filialen erwartungsgemäß ausverkauft“, teilten Aldi Süd und Aldi Nord mit. Das Interesse an den Tests habe den Discounter „in dieser Intensität doch überrascht“.

Die Menschen drängeln sich im Aldi im Konstanzer Lago in den Laden und schieben sich gegenseitig an die Kassen. Böse Worte werden in der Schlange an der Kasse gewechselt, wo die Tests verkauft werden sollen. Von Abständen keine Spur. Noch ist keine Kasse offen. Es dauert rund fünf Minuten, bis dies der Fall ist. Die Menschen werden auf zwei Kassen verteilt.

Plötzlich heißt es: „Es gibt nur fünf Schnelltests hier.“ Unruhe und Aufregung in der Schlange. Schnell wird klar, wer in den Genuss kommt und wer nicht. Es wird noch mehr gedrängelt. Hygieneabstand? Nie gehört. Eine Kassiererin mahnt, doch bitte Abstand zu halten – zu spät.

Alles ausverkauft

Die Frau, die nächste Woche ihre Eltern besuchen möchte, war die Siebte in ihrer Schlange und ging leer aus. „Warum macht Aldi überhaupt Werbung, wenn ihr nur zehn Schnelltests verkauft?“, fragt ein frustrierter Kunde. Gute Frage.

Die Frau war zuvor um 8.15 Uhr beim Aldi im Oberlohn, dort öffnen die Pforten um acht Uhr. „Da war alles tiefenentspannt“, berichtet sie. „Ich hatte mich schon gewundert, dachte, dass der Bedarf offenbar doch nicht so groß ist. Dann habe ich eine Aldi-Mitarbeiterin gefragt, ob noch Schnelltests da sind.“ Die habe tief geseufzt und erklärt, dass die Leute schon um 7.45 Uhr Schlange gestanden hätten bis zum Baumarkt. Also, alles ausverkauft.

Ortswechsel. Allensbach. Auch in der recht jungen Aldi-Filiale im Industriegebiet geht es um die Mittagszeit gemächlich zu. Sascha Kaiser sucht den gesamten Markt ab, fragt schließlich eine Mitarbeiterin. „Nein, die waren sofort weg“, ist ihre Antwort auf die Frage, die sich jeder vorstellen kann.

Alle paar Augenblicke müssen die geduldigen und höflichen Mitarbeiter immer und immer wieder dieselbe Frage beantworten. „Uns wurde gesagt, dass wir wieder neue Schnelltests bekommen. Nur wann das ist – das können wir leider nicht sagen.“