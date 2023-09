Pech gehabt hat ein 28-Jähriger, der seit knapp zwei Jahren mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte vor Kurzem in der Schweiz festgenommen werden. Das Amtsgericht München hatte gegen den 28-Jährigen Ende 2021 in einem anhängigen Strafverfahren Haftbefehl erlassen, schreibt die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Mitteilung.

Was liegt gegen ihn vor?

Gewerbsmäßiger Computerbetrug sowie eine Vielzahl an Diebstahlsdelikten werden ihm zur Last gelegt. Der Aufenthalt des Gesuchten war unbekannt und der Mann war auf der Flucht. „Seit Juli 2023 suchte die Staatsanwaltschaft München I mit Europäischen Haftbefehl nach ihm“, schreibt Monia Hentschel, Pressesprecherin der Bundespolizei Konstanz.

Vor wenigen Tagen wurde der Betrüger in der Schweiz festgenommen. Am Donnerstag, 7. September, wurde der Mann dann nach Deutschland an die Bundespolizeiinspektion Konstanz überstellt, so Hentschel. Dazu schreibt die Sprecherin: „Nach einer Richtervorführung am Amtsgericht Konstanz trat er noch am selben Nachmittag die Untersuchungshaft in der örtlichen Justizvollzugsanstalt an.“