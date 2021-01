Es ist einer dieser typischen Plattitüden: In jeder Krise steckt eine Chance, so heißt es. Leicht über die Lippen kommt das vor allem bei denen, die selbst nicht in der Krise stecken. Aber was beispielsweise macht ein Händler, der wegen Corona um seine wirtschaftliche Existenz fürchten muss? In solch einer Situation steht der Sinn so gar nicht nach philosophischen Überlegungen. Im Gegenteil.

Killt Corona und Online-Shopping den Handel?

Das Problem: Es steckt trotzdem etwas Wahres in dem Spruch. Ebenso wie in einem anderen Gemeinplatz, wonach Corona nicht die Ursache vieler Krisen ist, sondern das Virus lediglich die seit Langem schwelenden Konflikte zutage treten lässt. Im Fall des Handels ist das die seit mindestens einer Dekade sich stetig verschärfende Konkurrenz durch den Trend zum Online-Shopping.

Das Virus beschleunigt die Entwicklung, die Ursache aber liegt in der Veränderung von Einkaufsgewohnheiten. Zwischen Online und Corona scheint der Kampf der traditionellen Handels aussichtslos und es fehlt nicht an entsprechenden Kassandra-Rufen – etwa wenn es um die drohende Verödung der Innenstadt geht.

Doch so muss es nicht kommen. Die Konstanzer Händler haben es erkannt: Corona bietet die Chance, bei den Online-Giganten einen Fuß in die Tür zu bekommen. Die Voraussetzungen sind gut, denn die Bereitschaft zur Unterstützung der örtlichen Händler ist spürbar und eine wachsende Zahl von Kunden nutzt dafür das Word Wide Web.

Lokal UND online bestellen – das kann gelingen

Das Kind hat übrigens einen Namen: Es heißt „Click and Collect“, und wie für jeden Erfolg braucht‘s auch hier viele Väter. Um den Handel in der Stadt zu bestärken, haben der SÜDKURIER mit seinen Partnergesellschaften (Anzeiger, CityLogistik und Schanze&Horn) mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung, dem Treffpunkt als Händlergemeinschaft sowie der Marketing und Tourismus GmbH ein Paket geschnürt, um so den Händler unter die Arme zu greifen.

Ansprechpartner

Infos zur Aktion „Click and Collect“ gibt es bei Eric Thiel (Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH), Daniel Hölzle (Vorstand des Treffpunkts) sowie Friedhelm Schaal von der Wirtschaftsförderung.

(Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH), (Vorstand des Treffpunkts) sowie von der Wirtschaftsförderung. Beim SÜDKURIER stehen Johannes Ardelt (Kontakt per E-Mail) und Fabian Krauß (Kontakt per Mail) für Ihre Fragen zur Verfügung.

(Kontakt per E-Mail) und (Kontakt per Mail) für Ihre Fragen zur Verfügung. Kontakt zur CityLogistik über www.sk-citylogistik.de/#kontakt

Das hört sich komplex an, ist es auch und lässt sich dennoch auf einen Gemeinplatz (manchmal auch nützlich) reduzieren: Die Händler bieten an, die Logistiker liefern. Die Logistik gibt es dabei zum Selbstkostenpreis in Form einer vierwöchigen Flatrate für die Zustellung von Paketen und der Abholung von Retouren. Darüber hinaus gibt es ein kostenloses Webinar zum Wissensaustausch sowie den Service für den Aufbau eines Webshops.