Einige Läden in Konstanz haben wieder geöffnet – zumindest eingeschränkt. Kunden dürfen sich seit dieser Woche online oder per Telefon beraten lassen und aussuchen, was sie kaufen möchten. Dies wird dann zu einem vorbestellten Termin an der Ladentür abgeholt.

Das sind die „Click and Collect“-Shops

„Click and Collect“ wird das System genannt, das Einkaufen vor Ort wieder möglich macht. Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH fragt derzeit alle Einzelhändler ab und hat eine Liste mit teilnehmenden Geschäften veröffentlicht.

Konstanz Ein bisschen Hoffnung unter Händlern: Seit Montag darf in Konstanz wieder bestellte Ware via „Click and Collect“ angeboten werden – doch das löst nur einen Teil der Probleme Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Lago sind einige Läden nun „Click and Collect“-Shops. Beide Listen werden laufend aktualisiert. Auf der Plattform des SÜDKURIER Lieblingsladen sind außerdem 80 Anbieter aus Konstanz gelistet. Auf der umfangreichen Homepage aktualisieren die Händler ihre Präsenz selbst.

Geschäfte mit Abholangebot: Mit dabei sind bisher Arasian Dreams Orientalische Lampen und Wohnaccessoires, das Schmuckatelier Zobel, die Goldschmiede Blauhut, die Goldschmiede HJ Bayer und der Juwelier Ehniss. Außerdem die Buchhandlungen Osiander, Bücherschiff, Homburger & Hepp, das Bastelgeschäft Kreativ Point Kornbeck, Lederwaren Hämmerle, Musik Ebert und die Parfümerie Gradmann.

Meinung Einkaufen im Lockdown: Fünf Gründe, warum man den lokalen Handel im Internet unterstützen sollte von Walther Rosenberger Das könnte Sie auch interessieren

Spiele, Sport, Souvenirs – Baumarkt und Teehaus

Auch das Schuhhaus Haug, Böhm Sport, das Souvenirgeschäft See U Konstanz, das Spielwaren- und Comicgeschäft Seetroll und das Jackengeschäft Wellensteyn machen mit. Die kontaktlose Abholmöglichkeit „Click and Collect“ gibt es auch für Teefreunde beim Teehaus am Schnetztor. Sowohl die Obi-Baumärkte als auch Toom machen mit.

Bild: Wagner, Claudia

„Click and Collect„ im Lago: Im Lago Shoppingcenter sind ebenfalls einige Geschäfte dabei. Waren vorbestellen und an der Eingangstür abholen kann man im Modegeschäft Comma, in der Buchhandlung Hugendubel, bei Juwelier Christ, am Drogeriemarkt dm sowie am Seifen- und Körperpflegeladen Lush. Mit dabei sind auch S. Oliver sowie beide Alexander-Heitz-Filialen.

Bild: Eva Marie Stegmann