Konstanz vor 1 Stunde

Chronologie einer lauten Nacht: Wie ein Anwohner und die Polizei die Vorfälle beim Konstanzer Schänzle am Wochenende erlebt haben

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Seerhein zu einer Massenparty. Die Polizei schätzt, dass sich am Schänzle zu Spitzenzeiten rund 3000 Menschen versammelt hatten. Doch was genau geschah in jener Nacht? Der SÜDKURIER hat versucht, die Nacht mithilfe der Polizei und einem Anwohner zu rekonstruieren.