Liebe Leserinnen und Leser, in den nächsten Wochen finden Sie die Texte der Serie „Chillen, Party, Sucht“ regelmäßig auf SÜDKURIER Online. Die große SÜDKURIER-Serie umfasst 15 Teile, zumeist sehr lange Artikel, die durch monatelange Recherchen entstanden sind. Sie sind deshalb lang, weil sich viele Geschichten von und mit Süchtigen, Experten oder Angehörigen nicht kurz erzählen lassen.

Und weil wir an manche Interviewpartner viele Fragen hatten und alle so wichtig fanden, dass wir den Leserinnen und Lesern die Antworten nicht vorenthalten wollten. Die Geschichten spielen zumeist in Konstanz oder in der Bodenseeregion. Viele Menschen äußern sich mit Namen, einige nicht. Wo das so ist, erklären wir, warum sie in diesem Fall anonym bleiben.

Chillen, Party, Sucht: Die Serie Hat Konstanz ein Drogenproblem? Das ist eine Frage, die sehr einfach klingt und sehr schwer zu beantworten ist. Als Journalisten des SÜDKURIER sehen wir immer nur Ausschnitte aus dem großen Ganzen. Da sind einzelne Gerichtsverhandlungen, in denen sich meist junge Menschen wegen Drogendelikten verantworten müssen oder wo ihr Drogenkonsum anderweitig eine Rolle spielt. Da sind Jahresberichte von Institutionen, die Süchtigen helfen wollen, ihre Abhängigkeit zu überwinden. Da ist der süßliche Duft von gerauchtem Cannabis beim Weg durch den Herosé-Park. Und da sind Verantwortliche bei öffentlichen Stellen, bei denen wir nicht wissen, ob sie ein Drogenproblem in Konstanz verneinen, weil es keines gibt – oder weil sie keines akzeptieren wollen.

Was es in Konstanz und in der ganzen Region aber unzweifelhaft gibt, das sind Drogen. Und wo es Drogen gibt, da gibt es Konsumenten. Und wo es Konsumenten gibt, gibt es Süchtige. Und wo es Süchtige gibt, da gibt es Kummer und Leid, aber auch Entschlossenheit und Hoffnung. All das zeigt die neue Serie „Chillen, Party, Sucht“. Wir haben sie untertitelt mit „Vom Erwachsenwerden mit Drogen“ und wollen damit den Bogen zwischen Individuum und Gesellschaft spannen, die Facetten des Drogenkonsums darstellen und dabei besonders auf junge Menschen schauen. Der Journalist hinter dieser Serie Für diesen Schwerpunkt hat der SÜDKURIER einen ausgezeichneten Journalisten gewonnen. Oskar Paul (26) besucht die Deutsche Journalistenschule in München und genießt dort eine hervorragende Ausbildung. Zuvor hat er Soziale Arbeit studiert und bringt eine besondere fachliche Expertise für die neue Serie mit. Der SÜDKURIER hat Oskar Paul die Gelegenheit gegeben, diese Serie während einer bezahlten Hospitanz in der Konstanzer Redaktion zu erarbeiten. Er konnte drei Monate lang für die Leserinnen und Leser des SÜDKURIER seine ganze Energie auf sein Thema richten. Dafür hat er hat unzählige Gespräche geführt – aus den wenigsten zitiert er wörtlich und doch fließen sie alle in seine Texte ein. Als Redaktion danken wir für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Die Inhalte der umfangreichen Serie Wir haben uns bewusst für eine konstruktive Perspektive entscheiden: Viele Geschichten, die voller Leid und Tragik sind, haben auch etwas Ermutigendes. Andere nicht, das gehört zum Thema Sucht und darf nicht unter den Tisch fallen. Wir zeigen aber auch, wie zum Beispiel Zürich – das ganz zweifellos ein Drogenproblem hatte – mit der Herausforderung umgeht. In „Chillen, Party, Sucht“ geben überdies Experten Tipps, wie zum Beispiel Eltern und andere Angehörige damit umgehen können, wenn ein Kind, ein Familienmitglied oder ein Freund abhängig geworden ist. Und es geht um rechtliche und medizinische Aspekte. Auch sie können helfen, einen persönlichen Umgang mit einem wichtigen Thema zu finden.

Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen die Texte gefallen, ob Sie auch noch etwas zum Thema beitragen können und was Sie sich von Politik, Verwaltung und Gesellschaft im Umgang mit Drogen wünschen. Schreiben Sie an konstanz.redaktion@suedkurier.de, auch anonym. Wir nehmen jede Zuschrift ernst.

Teil 1: Wie viele junge Menschen konsumieren Drogen in Konstanz?

Im ersten Teil der umfangreichen Serie nähern wir uns den Fragen: Hat Konstanz ein Drogenproblem? Und wenn ja, wie groß ist es? Die hohen Dunkelziffern machen die Suche nach den Antworten auf diese Fragen schwierig. Zum Auftakt unserer Serie über das Erwachsenwerden mit Drogen tragen wir Daten und Fakten zusammen, was wir sicher wissen.

Teil 2: Kiffen im Park – ist das normal? Ab wann spricht man von einer Sucht?

Eltern können nicht verhindern, dass ihre Kinder Drogen nehmen, sagt die Konstanzer Suchtberaterin Anette Schlobinski-Duscher im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Konsum sei normal für Jugendliche. Ein ausführliches Interview über den Umgang mit Drogen und Teenies sowie die Wichtigkeit, den Konsum ehrlich zu thematisieren.

Teil 3: Wie ist es, auf Drogen zu sein? „Als würde ein ICE durch deinen Kopf fahren“

Luis [Name von der Redaktion geändert] ist polytox: Er ist abhängig von mehreren Stoffen. „Heroin, Fentanyl und Kokain. Jede Pore in meinem Körper ist süchtig“, erzählt er. Deshalb wird er im Reichenauer Zentrum für Psychiatrie behandelt. Bei Kaffee und Kippe erzählt er, wie es soweit kam und was die Sucht mit ihm macht. Hier lesen Sie das Protokoll eines beklemmenden Gesprächs.

Teil 4: Wie ist es, süchtig nach Alkohol zu sein? „Zwei Promille werde ich wohl durchgehend gehabt haben“

Carla [Name von der Redaktion geändert] trinkt seit ihrer Jugend Alkohol. Irgendwann wird es zu viel. „Ich habe nur noch getrunken. Morgen, mittags, abends, nachts“, sagt die junge Frau, die heute in Konstanz lebt und seit einem Jahr und sechs Monaten abstinent lebt. So erlebte sie die Abwärtsspirale, die vielen Rückfälle und schließlich den Erfolg, nach vielen Jahren trocken zu werden.