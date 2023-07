Am Dienstag empfing der Bürgerverein Egg den CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner. Der Bürgerverein berichtet in einer Pressemitteilung über diesen Termin. Der Besuch war für den Bürgerverein von großer Bedeutung, denn damit bot sich die Gelegenheit, das Anliegen bezüglich des Ersatzneubaus Rippolingen-Istein persönlich vorzutragen. Vor Ort – an der Ortsbegehung nahmen auch der Rickenbacher Bürgermeister Dietmar Zäpernick und der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl teil sowie Ortsvorsteher Bernd Jägle – präsentierte der Bürgerverein die von ihm ausgearbeitete Alternative zur geplanten Trassenführung der TransnetBW.

Den Vertretern des Vereins war hierbei wichtig zu betonen, dass der Verein mit dieser alternativen Lösung zur Verbesserung der Lebensqualität für Mensch und Natur beitragen will und nicht prinzipiell gegen den Bau von Stromtrassen ist. „Wir sind keine Stromtrassengegner“, sagt Thomas Bächle. „Im Gegenteil. Es besteht nun die einmalige Gelegenheit, die Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren und die Stromtrasse nicht mehr mitten durch das Dorf zu planen. Würde es sich um einen Trassenneubau handeln, so dürfte niemals mehr so gebaut werden.“ In Rippolingen, wo die verhältnismäßig kleine Stromtrasse Richtung Egg abzweigt, fragt man sich, warum es nötig ist, diese separat zu führen. Viel naheliegender wäre eine Weiterführung der gemeinsamen Trasse bis Kühmoos, wie sie bereits jetzt schon von Laufenburg bis zur Abzweigung bei Rippolingen besteht. „Hier bekommt alles nochmal eine ganz andere Dimension“, stellte Felix Schreiner fest.

Durch den Austausch erhoffen sich die Egger Vertreter größere Unterstützung zur schnellen Findung einer Trassenführung, die den Bedürfnissen der Menschen in Egg und Rippolingen gerecht wird. Unterstützt wird der Verein dabei durch die Gemeinde Rickenbach, die Stadt Bad Säckingen, den Schwarzwaldverein vorderer Hotzenwald sowie dem Ortsvorstand Rippolingen.