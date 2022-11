Er ist nicht nur Sport-, sondern auch Kulturbürgermeister, und so stand für Andreas Osner nur einen Tag nach einer emotionalen Sitzung mit Protesten der Sportler der nächste unangenehme Termin an. „Die machen alle keinen Spaß“, sagte er zu Beginn der Sitzung des Kulturausschusses zu den Sparvorschlägen, die diskutiert werden mussten. Anders als tags zuvor demonstrierte diesmal aber niemand lautstark dagegen.

Konstanz Mit Videos! Hunderte Menschen demonstrieren gegen Kürzungen beim Sport – und die Wut ist groß Das könnte Sie auch interessieren

Der Hintergrund Konstanz droht in den nächsten Jahren ein jährliches Minus von 15 Millionen Euro. Deshalb versuchen Stadtverwaltung und Gemeinderäte, neun Millionen Euro Mehreinnahmen zu erzielen und zugleich sechs Millionen Euro an städtischen Mitteln einzusparen. Für das Dezernat 2, das für die Bereiche Soziales, Bildung, Sport, Gesundheit und Kultur zuständig ist, gilt ein Einsparungsziel von 2,6 Millionen Euro. Zwar ging es im Kulturausschuss lediglich um eine Vorberatung, doch dabei wurden auch die Weichen für Entscheidungen im Haupt- und Finanzausschuss, der am 1. Dezember tagt, und dann letztlich für die Abstimmungen im Gemeinderat im Frühjahr 2023 gestellt.

Osner wies darauf hin, dass es schwierig wäre, mit der Methode Rasenmäher vorzugehen, denn die Strukturen seien sehr unterschiedlich. Extrem hoch seien beispielsweise die Personalkosten bei der Südwestdeutschen Philharmonie. 78 Prozent der Gesamtausgaben gehen bei den Musikern dafür drauf – eine Position, die nicht so einfach runtergefahren werden könne.

Kulturbürgermeister Andreas Osner während der Kulturausschusssitzung im Gespräch mit Kulturamtsleiterin Sarah Müssig. | Bild: Jürgen Rößler

Im öffentlichen Teil der Kulturausschuss-Sitzung war die Philharmonie dann allerdings kein Thema mehr. „Wir haben nach alten Zöpfen gesucht, die man abschneiden könnte, haben aber kaum welche gefunden“, sagte Osner dort zu den ersten Spar-Schritten. Den Verantwortlichen der Stadtverwaltung glaubte er dabei ein gutes Zeugnis ausstellen zu können: „Wenn die Verwaltung in den letzten Jahren ineffizient gearbeitet hätte, dann wäre es leicht – aber das ist ja nicht der Fall!“

Amtsleiterin schnürt Sparpakete

Um keine zeitaufwändige Diskussion zu eröffnen, hatte Kulturamtsleiterin Sarah Müssig Pakete geschnürt, die diskutiert und abgestimmt wurden: von den Zuschüssen für Kulturvereine und -institutionen, über die kulturellen Angebote in Kirchengemeinden und die Nutzungsgebühren der Stadtbibliothek bis hin zum größten Posten im Kulturhaushalt, dem Stadttheater.

Konstanz Konstanzer Doppelwumms! Hier will die Stadt den Rotstift ansetzen oder Gebühren erhöhen Das könnte Sie auch interessieren

Da in manchen Fällen der Zuschuss des Landes Baden-Württemberg an den der Stadt gekoppelt ist, würde sich der Konstanzer Rotstift dort gleich doppelt auswirken, denn auch aus Stuttgart käme dann kein Geld mehr. Auch das gelte es zu beachten.

Gekürzte Mittel, die ohnehin keiner will

Zumindest ein alter Zopf sei die Bezuschussung von kulturellen Angeboten der Kirchgemeinden, sagte Müssig. Eher unproblematisch sieht sie auch die Halbierung der 50.000 Euro, die im Haushalt für Vereinsveranstaltungen im Bodenseeforum stehen: Laut Müssig sind die Kosten selbst mit den städtischen Mitteln noch zu hoch für viele Vereine. Die gehen also gar nicht erst ins Bodenseeforum, das Geld bleibt ohnehin ungenutzt.

Kulturamtsleiterin Sarah Müssig hält die Zuschüsse für Kulturveranstaltungen in Kirchen für streichbar. | Bild: Jürgen Rössler

Überzeugen konnte im Ausschuss die Intendantin des Stadttheaters, Karin Becker. Sie legte Maßnahmen mit einem Einsparpotenzial von 200.000 Euro vor. Zur Einordnung: Zehn Millionen Euro umfasst das Theaterbudget, nahezu sieben Millionen Euro kommen von der Stadt.

Becker zeigte dabei aber auch die Probleme auf. So wirkten sich die Anhebung der Eintrittspreise und die Reduzierung der Vorstellungen zwar auf den ersten Blick beide positiv auf die Finanzen aus, doch bei weniger Vorstellungen verpufften die Mehreinnahmen für das einzelne Ticket wieder.

Karin Becker, Intendantin am Theater Konstanz, überzeugte im Kulturausschuss. | Bild: Oliver Hanser

Eine Reduzierung der Marketingausgaben um 50.000 Euro ist ebenfalls vorgesehen, „auch wenn das in Zeiten, in denen man das Publikum wieder ins Theater locken will, nicht passt“, so Becker. Doch für die Intendantin gibt es eine rote Linie: „Wo ich auf keinen Fall einsparen will, ist im Bereich Kinder und Jugendliche!“ Da wäre sie im Zweifelsfall auch zum persönlichen Opfer bereit: „Ich werde in diesem Bereich nicht einsparen, im schlimmsten Fall spare ich an mir selbst!“

Konstanz Hallenbad am Seerhein schließt womöglich für immer – Sportler und Schulen sind alarmiert! Das könnte Sie auch interessieren

Mehrere Teilnehmer betonten in der Sitzung, dass bei der Diskussion um die Sparliste Sport und Kultur nicht gegeneinander ausgespielt werden dürften. „Für uns alle gab es schon einfachere Zeiten. Jahre, in denen wir aus dem Vollen schöpfen konnten“, sagte Freie-Wähler-Gemeinderat Ewald Weisschedel.

Freie-Wähler-Stadtrat Ewald Weisschedel: „Für uns alle gab es schon einfachere Zeiten.“ | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Heinrich Everke (FDP) signalisierte, dass er bereit sei, mehr für die Theaterkarte zu bezahlen. Peter Müller-Neff (Freie Grüne Liste) kündigte an, auf die Ehrenkarte für Premieren, die Gemeinderäte erhalten, verzichten zu wollen. „Das steht schon auf der Streichliste“, kommentierte Theaterintendantin Becker.

Bodenseeforum bleibt ein Reizthema

Holger Reile (Linke Liste) wunderte sich einmal mehr über den „Artenschutz für das Bodenseeforum“, das nicht auf der Streichliste der Stadt steht. „Wir diskutieren über 300.000 Euro Kürzungen im Sport und werfen jährlich das Achtfache am Seerhein aus dem Fenster“, so Reile. Susanne Heiß (Freie Wähler) hielt entgegen, dass das nicht ständig diskutiert werden könne – die Debatte sei durch.

Konstanz Stadt muss ein Minus in Millionenhöhe beim Bodenseeforum ausgleichen Das könnte Sie auch interessieren

Die Vorschläge zur Gebührenerhöhung für die Bibliothek, zur Halbierung der Vereinszuschüsse für die Bodenseeforumsnutzung von 50.000 auf 25.000 Euro, zur Streichung der Mittel für Kulturveranstaltungen in den Kirchen (eine Einsparung von 17.300 Euro) und zur Absenkung des Theaterbudgets wurden am Ende relativ deutlich angenommen.

Die Gebührenerhöhung in der Bibliothek Die Stadtbibliothek erhöht ihre Jahresgebühr, wenn das so auch final beschlossen wird, um durchschnittlich fünf und die Mahngebühr um durchschnittlich 20 Prozent. Für sonstige Gebühren ist ebenfalls eine Steigerung um ein Fünftel vorgesehen.

Knapp war es bei der Annahme der pauschalen Zehn-Prozent-Kürzung für Kulturvereine ab 2024. Abgelehnt wurde hingegen die Absenkung des Miet- und Pachtzuschusses an Kulturvereine von 90 auf 80 Prozent. Der wird gewährt, wenn die Vereine städtische Gebäude anmieten.