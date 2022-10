Aufregung am Freitagnachmittag, 21. Oktober: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden wegen eines ausgelösten Rauchwarnmelders gegen 17 Uhr nach Konstanz-Wollmatingen gerufen. Wie die Feuerwehr in einer Pressemeldung mitteilt, hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Riedstraße sich bei der integrierten Leitstelle gemeldet. Sofort rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften an.

Schnell konnten die eingetroffenen Kräfte den ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Hauses ausmachen. Umgehend begann der Angriffstrupp mit der Öffnung der Wohnungstüre, gleichzeitig wurde die Gebäuderückseite erkundet und eine Löschwasserversorgung aufgebaut.

Als die Einsatzkräfte die Tür erfolgreich öffnen konnten, stieß ihnen beißender Rauch entgegen. Sofort machte sich der Angriffstrupp unter Atemschutzmasken auf Ursachensuche für die starke Rauchentwicklung und danach, ob sich noch Menschen in der Wohnung befanden. Personen konnten allerdings laut der Mitteilung keine gefunden werden, wohl aber die Ursache für den Rauch: Mehrere Gegenstände auf einer Waschmaschine waren in Brand geraten. Sie konnten zügig von der Feuerwehr gelöscht werden.

So wie das Feuer beseitigt war, wurde die Wohnung maschinell entraucht und belüftet. Nach einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und die kurzzeitig gesperrte Riedstraße wieder freigeben. Im Einsatz waren 23 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst und die Polizei. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.