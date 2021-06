Der fünfjährige Diego weiß nicht so recht, was er mit dieser Schaukel anfangen soll. Oder ist es eine Wippe? Denn wirklich schaukeln kann man nicht, wenn man auf diesem Reifen mit Netz sitzt, der mit drei Leinen an einer Querstange festgemacht ist.

Warum? Weil er mit mehreren anderen Reifen verbunden ist. So ergeben die einzelnen Elemente ein eher starres Gebilde, auf dem man ein paar Zentimeter hin und her wackeln kann. Auch fürs Klettern eignet es sich nicht, da die Leinen zu wackelig sind. „Keine Ahnung“, sagt Diego schließlich, springt herunter und läuft zu einem anderen Spielgerät auf dem Spielplatz in Petershausen, der sich neben Landratsamt und Polizeipräsidium befindet.

Auch Erwachsene wirken recht verloren auf dem eigenartigen Spielgerät auf dem Spielplatz Petershausen neben dem Landratsamt. Hier sind es die Initiatoren der Petition zusammen mit CDU-Stadträten. | Bild: Schuler, Andreas

„Ein klassisches Beispiel von Geldverschwendung“, sagt Daniel Groß, CDU-Gemeinderat und Fremdenführer, der das Gerät selbst ausprobierte und so verloren und ratlos wirkte wie die Kinder. „Das geht am Bedarf der Kinder vorbei.“ In der Tat versuchen es mehrere Kinder in der halben Stunde, die die CDU-Fraktion mit Eltern zur Besichtigung und zum Gedankenaustausch hier verbringen, Gefallen an dem recht neuen Spielgerät zu finden – doch niemand weiß etwas damit anzufangen.

Auch Stadtrat Daniel Groß versuchte den Reifen – und hatte wie die Kinder so seine Probleme. | Bild: Schuler, Andreas

Eltern-Initiative fordert bessere Spielplätze

Knapp 900 Menschen haben bereits unterschrieben bei der Online-Petition, die Mitte April ins Leben gerufen wurde und noch bis Mitte Juli läuft. Bei 1100 Unterschriften ist das Quorum erreicht und somit der Indikator, dass ein Thema aus Sicht einer erheblichen Anzahl Bürger relevant ist. Die Petition richtet sich direkt an Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Unter dem Titel „Qualität statt Quantität“ fordern die Initiatoren Philip Ditting und Thomas Konopka attraktivere Spielflächen für den Nachwuchs. „Wir möchten vorhandene Flächen attraktiver gestalten, aufwerten und wieder bespielbar machen, wir bitten Bauherren wie die Wobak, SBK oder BDS darum, von vorhandenen Pflichtspielplätzen, die oft an Mehrfamilienhäusern erstellt werden (zum Beispiel ein eingezäuntes Schaukeltier oder eine Wippe für 48 Wohneinheiten) abzusehen, und stattdessen den Betrag zur Verfügung zu stellen um naheliegende Spielplätze aufzuwerten“, steht unter anderem in der Petition.

In Petershausen steht dieses Gebilde, deklariert als Kinderspielplatz. | Bild: Schuler, Andreas

Und weiter: „Spielflächen wie zum Beispiel am Hockgraben, der Chérisy oder an der Polizei sollten neu durchdacht und geplant, durch attraktivere Spielgeräte aufgewertet und reizvoller gestaltet werden. Spielflächen am Tannenhof sollten endlich genutzt werden und dadurch das Hörnle und den Hörlepark entlasten.“

Mit-Initiator Philip Diting schreibt dazu: „Als erfahrener Erzieher und Vater von zwei Kindern spüre ich aktuell, mehr als je zuvor, wie wichtig ansprechende Spielmöglichkeiten für die Freizeitgestaltung mit Kindern ist. Im Kindergarten wie auch im Hort-Bereich, in dem die Schulkinder wegen des Lockdowns viel am PC sitzen, haben die Eltern für die freie Zeit kaum erreichbaren, ansprechenden Spielraum im Konstanzer Stadtbereich zur Verfügung. Vor zwei Jahren, am 8. Juni 2019 erschien bereits ein Interview mit mir im Südkurier „Sind unsere Spielplätze langweilig?" – es gab im Nachgang ein Gespräch mit dem damaligen Stadtplaner und die Zusage der Stadt Konstanz, nochmals Kontakt mit mir aufzunehmen. Leider habe ich nie mehr etwas gehört, weshalb ich gemeinsam mit zwei Freunden das Thema nochmals anregen möchte und um Ihre Unterstützung und Reichweite bitte, um dieses wichtige Thema voranzubringen.

„Derzeit brennt es überall“

Am Mittwoch, 16. Juni, kommen die Mitglieder des Arbeitskreises Freiraumplanung der Stadt Konstanz zusammen und beratschlagen die Thematik. Der Kreis hat das grundsätzliche Ziel, die Lebensqualität für die Menschen in der Stadtgesellschaft zu sichern und auszubauen. Deshalb werde die grüne Infrastruktur gleichwertig zum Wohnraum entwickelt, heißt auf der Homepage der Stadt. Um die Ziele zu realisieren, steht unter anderem dieses Thema im Mittelpunkt der Arbeit: Erhalt und Schaffung von Grün- und Freiflächen für die Naherholung.

„Derzeit brennt es überall“, sagt Gemeinderat Manfred Hölzl CDU. „Seit Januar mahnen wir: Denkt daran, wenn Corona nachlässt, zieht es die Menschen wieder raus und darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Für ihn als Mitglied des Präventionsrates geht es nicht nur um die Kleinsten – auch Jugendliche benötigten dringend mehr Raum zur Entfaltung, so Hölzl. Auch und vor allem nach dem monatelangen Lockdown.

In Wollmatingen findet sich dieser an einen Käfig erinnernden Miniatur-Spielplatz. | Bild: Schuler, Andreas

Philip Ditting und Thomas Konopka würden sich wünschen, dass Verwaltung und Lokalpolitiker noch mehr ins Gespräch kommen mit Familien, Kindern und Jugendlichen, um den tatsächlichen Bedarf zu eruieren. „Wenn ich sehe, was in Überlingen, Kreuzlingen, Salem oder Güttingen im Thurgau möglich ist – was dort für spannende Abenteuerspielplätze oder Parks für Scooter und Roller entstehen. So etwas findet man nur außerhalb von Konstanz auf öffentlichem Boden“, sagt Philip Ditting.

Die Elterninitiative hat zwischenzeitlich in Eigenregie und ehrenamtlich eine Homepage konzipiert, auf der alle Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu finden sind: www.spielplaetze-konstanz.de

Nachdem der SÜDKURIER Anfang Mai von der Aktion berichtete, kontaktierten die Konstanzer Gemeinderatsfraktionen die Initiatoren – und sagten in seltener Einstimmigkeit ihre Unterstützung zu. Wir haben die Stimmen der Fraktionen gesammelt.

Das sagt die CDU „Die Einschränkungen während der Pandemie-Zeit zeigten deutlich, wie wichtig Frei- und Spielflächen im Stadt- und stadtnahen Raum für Konstanz sind. Kinder und Jugendliche benötigen ausreichend Raum zum Toben an der frischen Luft, aber auch um ihre Fähigkeiten wie Körperbeherrschung, Balance usw. zu probieren und weiter zu entwickeln. Dabei sind es nicht nur die klassischen Kinderspielplätze, sondern auch ältere Kinder und Jugendliche benötigen hier für ihre Bedürfnisse und Wünsche entsprechende Flächen und Anlagen wie etwa Pumptracks. Die beiden Väter Philipp Ditting und Thomas Konopka stellen bereits seit Monaten engagiert die Qualitäten der Konstanzer Spielflächen auf den Prüfstand. Die dabei von ihnen gesammelten Erfahrungen, die aufgedeckten Mängel aber auch die entdeckten Vorzüge sollen nach den Vorstellungen der CDU-Gemeinderatsfraktion in die künftigen Freiraum- und Spielplatzplanungen der Stadt Konstanz mit einfließen. Deshalb begrüßen wir die Einladung von Herrn Ditting in den Arbeitskreis Spiel- und Freiräume diesen Mittwoch ausdrücklich und wünschen für das Gremium und die Stadt Konstanz eine fruchtbare Zusammenarbeit mit diesen beiden sachkundigen Bürgern.“ Das sagt die FDP „Natürlich ist auch die FDP der Meinung, dass die Qualität der Spielplätze in manchen Bereichen zu wünschen übrig lässt. Es besteht zum Teil erheblicher Nachholbedarf. Die Technischen Betriebe sind ja dazu angehalten, den Zustand der Spielplätze dauernd zu prüfen und die Landesbauordnung fordert ja auch eine ständige Instandhaltung. Aber damit allein ist es nicht getan. Wir müssen die Spielplätze auch qualitativ ständig weiter entwickeln und pflegen. Das ist kein Luxus, sondern normale Verpflichtung der Stadt.“ Das sagen die Freien Wähler „Wir begrüßen diese Elterninitiative sehr und das Amt für Stadtplanung hat bereits mit den Initiatoren Gespräche geführt, die Anregungen werden am Mittwoch präsentiert. Da die Finanzen der Stadt momentan sehr angespannt sind, würden wir uns ein Co-Sponsoring von Elternseite wünschen.“ Das sagt das Junge Forum „Die Situation ist absolut unbefriedigend. Die Spielplätze werden oft pro forma gestaltet und stiefmütterlich behandelt. Nicht selten handelt es sich dabei um “umzäunte Kinder-Abstellplätze, damit Eltern ihre Ruhe haben“, so unser Stadtrat Matthias Schäffer. Der Mainau-Spielplatz sticht positiv hervor, doch dieser ist kostenpflichtig. Es braucht mehr Vielfalt. Es braucht Spielplätze, die die Kreativität, die Abenteuer- und die Bewegungslust der Kinder fördern. Wir setzen uns für einen schönen, großen Wasserspielplatz ein. Die “Pampaninwiese“ in Petershausen, wo bereits Leitungen liegen, würde sich gut dafür eignen. Auch an die Bedürfnisse der Eltern und Großeltern soll mehr gedacht werden. “Schaukeln für Erwachsene und andere Geräte, die den Begleitpersonen Lust machen sich zu bewegen und nicht bloß auf der Bank zu sitzen und darauf zu warten, bis die Kinder fertig sind, wären eine sinnvolle Bereicherung.“, so unsere Stadträtin Verena Faustein. Die angespannte Haushaltssituation, die “Verlegung“ der vielen Spielplätze in letzter Zeit, auch für neue Wohnhäuser, die Notwendigkeit durch Corona eher mehr sparen müssen… – realistisch betrachtet stehen die Chancen für mehr Geld schlecht. Das bedauern wir sehr. “Spielplätze werden im TUA und im Rat allgemein stiefmütterlich behandelt. Wir geben viel Geld aus für Sporthallen und Sportplätze, weil die mit Belegungsplänen und Vereinsarbeit ihre Notwendigkeit besser darlegen können, aber die Bedürfnisse der Kinder nach Freiräumen, die auch ihre Berechtigung haben, vernachlässigen wir. Kinder haben politisch einfach die schlechtere Lobby.“, so unsere Stadträtin Christine Finke.“ Das sagt die Linke Liste „Die LLK bemängelt seit langem den Mangel sozialer Infrastruktur gerade in den Stadtteilen, wo mehrheitlich Menschen leben, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Das gilt für Begegnungsorte allgemein ebenso wie für Spielplätze. Gerade im schnell gewachsenen Stadtteil Petershausen haben die Verantwortlichen bei ihren Planungen oft vergessen, dass hier nicht nur gewohnt, sondern auch gemeinsam gelebt wird. Insbesondere – aber nicht nur – hier, muss nachgebessert werden. Unserer politischen DNA entsprechend begrüßen wir Verbesserungs-Initiativen aus der Elternschaft. Die Idee, gemeinsam mit Eltern, Kindern, Erzieherinnen etc. gemeinsam Konzepte zu entwickeln, findet unbedingt unsere Unterstützung. Kritisch sehen wir allerdings den Vorschlag, Spielmöglichkeiten in der Umgebung von Wohneinheiten zugunsten des zweifellos vorhandenen Ausbaubedarfs vorhandener Spielplätze einzuschränken. Beides muss besser werden: Die hausnahen Spielmöglichkeiten dürfen nicht zum Alibi-Anhängsel verkommen und die institutionellen Spielplätze müssen kinderfreundlicher werden. Die Haushaltssituation ist als Folge von Corona nicht mehr ganz so rosig, wie noch vor zwei Jahren. Umso mehr muss sich die Stadt aber auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, die Daseinsvorsorge sicherzustellen. Der Fokus bei den Investitionen muss auf der Sicherung und Verbesserung der sozialen Infrastruktur liegen, zu der auch die Spielplätze gehören. Dafür werden wir uns bei den kommenden Haushaltsberatungen stark machen.“ Das sagt die Freie Grüne Liste „Man muss unterscheiden zwischen wohnortnahen Alltagsspielplätzen und Highlights. Erstere gibt es und es wäre zu überprüfen, ob sie ausreichend sind. Letztere gibt es auf der Mainau (eintrittspflichtig) und in Kreuzlingen – das ist zu wenig und zu weit weg. Hier sollten zentrale Orte ausgemacht werden, an denen Spielplätze mit attraktiven Schwerpunkten (Alter der Kinder, Themen) geschaffen werden. Ein möglicher Ort wäre der vernachlässigte Spielplatz im Klosterareal Petershausen, eine zukünftige Planung auf Klein-Venedig bietet auch an. Zudem stellen die gesetzlich vorgeschriebenen Minimalangebote von Investoren/Bauherren ein ständiges Ärgernis da. Wir alle kennen die lieblos hinter Müllcontainern aufgestellten Wipp-Tierchen, auf denen nie ein Kind zu sehen ist. Hier brauchen wir ein Modell, bei dem die Investoren die benötigte Summe an die Stadt abführen, die ihrerseits diese Gelder sammelt und in vernünftige ortsnahe Spielplätze investiert. Letztendlich brauchen wir ein gutes Konzept, wie wir unsere Spielplätze entwickeln wollen. Spielplätze sind soziale Treffpunkte für alle Kinder und Eltern, sie fördern das Miteinander und die Motorik der Kinder und drücken auch unsere Wertschätzung für die Entwicklung von Kindern aus. Ein Aus- und Umbau kann schrittweise erfolgen und ist daher auch finanzierbar, schließlich stehen auch jetzt schon Gelder im Haushalt bereit, die im Rahmen eines entsprechenden Konzepts eingesetzt werden können. Die oben erwähnten Gelder von Investoren kämen noch dazu. Was es vorab braucht ist eine verbindliche Planung mit Zeitschiene.“ Das sagt die SPD „Die Spielplatzsituation in Konstanz ist nicht befriedigend und muss an die sich wandelnden Bedürfnisse und Möglichkeiten angepasst werden. Die Stadt hat in der Vergangenheit vor allem darauf gesetzt, viele kleinteilige Spielplätze zu betreiben, um eine gute Erreichbarkeit aus allen Wohnquartieren zu schaffen. Diese sind jedoch häufig nur sehr spärlich ausgestattet und damit wenig attraktiv. Für die alltäglichen Spielplatzbesuche im Quartier sollten die bestehenden Spielplätze mit einem besseren Mindeststandard an Spielgeräten ausgestattet werden, während das Angebot um einige besondere Erlebnisspielplätze, wie beispielsweise die „alla hopp!“-Spielplätze in der Rhein-Neckar Region, für den besonderen Spielausflug ausgeweitet werden sollte. Geeignete Standorte dafür wären z.B. das Töbeli in Zusammenarbeit mit der Schweiz oder der Bismarcksteig in Petershausen, wo der Ersatz eines überbauten Spielplatzes nach wie vor aussteht. Für die SPD-Fraktion ist insbesondere wichtig, dass bei Verlegungen von Spielplätzen künftig stets die Neuschaffung vor dem Abbau des alten Spielplatzes gewährleistet werden muss, damit Kinder nicht jahrelang auf ihren Spielplatz verzichten müssen. Mittelfristig sehen wir vor allem die Möglichkeit, die bestehenden Spielplätze mit einem besseren Mindeststandard an Spielgeräten auszustatten, um schnell eine Verbesserung herbei zu führen, während die Schaffung neuer Erlebnisspielplätze zeitlich von der Entwicklung der Haushaltslage abhängen wird. Für die SPD-Fraktion ist jedoch klar, dass die Verbesserung der Spielplatzsituation eine hohe Priorität in den Haushaltsberatungen haben muss. Auch in der Vergangenheit haben wir uns im Rahmen der Haushaltsberatungen dafür eingesetzt, notwendige Investitionen im Spiel- und Freiraumbereich nicht immer weiter zu verzögern.“