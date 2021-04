Beim Brandschutz an der Berchenschule will sich keiner im Gemeinderat die Finger verbrennen. Auf der einen Seite steht der Schutz der Schulkinder, die seit dem Bestehen der Schule 1969 im Ernstfall über Fluchtfenstern und Drehleitern gerettet werden müssten. Die offenen Flure und Treppenhäuser eignen sich nicht dafür. Auf der anderen Seite stehen die enormen Kosten, um den modernen Standards des Brandschutzes zu entsprechen.

Das Hochbauamt schlägt vor, für 745.000 Euro Treppenhäuser und Flure umzubauen. Der Gemeinderat stimmte nur unter Vorbehalt für dieses Vorgehen. Er forderte mehrheitlich ein Brandschutzgutachten, das nach Angaben der Stadtverwaltung rund 4000 Euro kostet, um festzustellen, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen wirklich notwendig sind, und ob es nicht kostengünstigere Lösungen gibt. Bis dahin liegt ein Sperrvermerk auf der Summe.

Die Sanierung der Berchenschule hat einigen Ärger unter Stadträten nach sich gezogen. Das ursprünglich auf 1,9 Millionen Euro geschätzte Projekt soll um 1,3 Millionen Euro teurer werden (wir berichteten). Schadstofffunde und der bisher nicht berücksichtige bessere Brandschutz gibt das Hochbauamt als Gründe für die Mehrkosten an.

Warum diese bisher nicht berücksichtigt waren?

Die Verwaltung habe schnell handeln müssen, um Fördergelder im Schulbau zu bekommen, sagte Thomas Stegmann, Leiter des Hochbauamts, im Gemeinderat. Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn gab den Amtsleiter auf den Weg, dass er solche Fragen künftig mit dem Gemeinderat abstimmen solle. Nach Angaben der Finanzverwaltung steht in Aussicht, dass die Stadt für den Brandschutz Fördergelder bekommt.

Stimmen der Stadträte Alfred Reichle (SPD) Alfred Reichle, Stadtrat der SPD hält es für überzogen, 745.000 Euro allein für den Brandschutz auszugeben. „Wir sollten dieser Summe zu diesem Zeitpunkt nicht zustimmen“. Der Sozialdemokrat verwies auf die enge Haushaltslage und frage sich auch, ob andere Schulen nicht einen ähnlichen Brandschutz fordern könnten. Johannes Hartwich (FDP) Johannes Hartwich, Stadtrat der FDP und wegen seines Berufs als Architekt mit den Vorgängen am Bau vertraut, wetterte im Gemeinderat, ihn störe, dass scheibenweise immer höhere Baukosten gefordert würden. „Den Brandschutz kann man heute gar nicht mehr übergehen“. Dieser sei Standard. Dorothee Jacobs-Krahnen (FGL) Dorothee Jacobs-Krahnen, Stadträtin der FGL, hatte ebenfalls Fragen zum Brandschutz, auch wenn sie sagte, ihr liege die Sicherheit der Kinder am Herzen. „Ist das in der Ausführung nötig?“ Sie höre dazu gern die Feuerwehr. Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU) Wolfgang Müller-Fehrenbach von der CDU-Fraktion sagte, alle Kritik sei berechtigt, doch jetzt müsse der Gemeinderat die notwendigen Beschlüsse fasse. Mehrere Räte fürchteten ausufernde Kosten und Verzögerungen, wenn ein Gutachter beigezogen wird.

Zum Brandschutz sagte Thomas Stegmann: „Für mich besteht kein Zweifel, dass dieser notwendig ist.“ Es handle sich um keine Luxusausführung, sondern nur um das Notwendige. Er geht davon aus, dass die Stadt rund fünf Millionen Euro in die Hand nehmen müsse, um den neuen Anforderungen des Brandschutzes an öffentlichen Gebäuden gerecht zu werden. Er stellte eine Auflistung dazu in Aussicht.