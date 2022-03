Wie die Pressestelle des Konstanzer Polizeipräsidiums in einer Mitteilung schreibt, ist in der Nacht auf Mittwoch, 30. März, in Räumlichkeiten der Klinik in der Luisenstraße der Feueralarm ausgelöst worden. Daraufhin machten sich Feuerwehr und Polizei auf den Weg zum Einsatzort.

Gegen 1 Uhr nachts rückte die Konstanzer Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus. In einem Umschaltschrank in der Elektroanlage des Klinikums ist es zu einem Kabelbrand gekommen, der zu starker Rauchentwicklung geführt hat. Das gibt die Feuerwehr auf SÜDKURIER-Nachfrage an.

Nach ersten Erkenntnissen wurde dieser durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der entstandene Sachschaden dürfte – nach Angaben der Polizei – im fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde durch den Brand und den dichten Rauch glücklicherweise niemand.