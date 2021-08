Konstanz vor 1 Stunde

Brand in Mehrfamilienhaus beim Konstanzer Döbele-Platz: Feuerwehr bringt Feuer unter Kontrolle und evakuiert Bewohner

Die Feuerwehr Konstanz war am Freitagabend mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort am Tor zur Konstanzer Altstadt. Die Kreuzung in Richtung Bodanstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden, ist seit circa 22 Uhr aber wieder frei.