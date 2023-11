Konstanz vor 20 Minuten Brand in der Konstanzer Altstadt: Feuerwehr in der Hussenstraße im Einsatz Rauch dringt aus einem Eingangsbereich in der Innenstadt. Die Feuerwehr eilt mit einem Großaufgebot in die Einkaufsstraße. Ein Feuer ist in einem Lagerraum ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist am Montagmittag, 27. November, in der Hussenstraße in der Konstanzer Altstadt im Einsatz. | Bild: Hanser, Oliver