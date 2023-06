Um 3.20 Uhr ging der Alarm los. Die Brandmeldeanlage der Justizvollzugsanstalt Konstanz verständigte am Dienstag, 21. Juni, die Feuerwehr. Daraufhin rückten Kräfte der hauptamtlichen Wache und der Abteilung Altstadt in die Schottenstraße aus. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Zelle zu einem Kleinbrand gekommen war. Die diensthabenden Justizbeamten löschten den Brand bereits vor Ankunft der Feuerwehr. Auf diese Weise konnte glücklicherweise die Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Aufgrund der Rauchentwicklung mussten jedoch zwei Personen vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle im Gefängnis im Anschluss und belüftete mit einen Überdrucklüfter den Zellentrakt.

„Nach ungefähr einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Justiz und Polizei übergeben werden und alle Kräfte wieder an ihre Standorte zurückkehren“, heißt es in der Pressemitteilung. Beim nächtlichen Einsatz in der Schottenstraße waren 20 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen vor Ort.