Die Konstanzer Feuerwehr ist am Montagmittag, 2. Mai, zu einem Mehrfamilienhaus in der Reutestraße ausgerückt. Zuvor hatten Anwohner gemeldet, dass sich im Treppenhaus Rauch ausgebreitet habe, wie aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervorgeht.

Zwölf Feuerwehrleute und drei Fahrzeuge der hauptamtlichen Wache sowie aus Petershausen und Wollmatingen haben sich – kurz nachdem die Meldung um 11.48 Uhr eingegangen war – auf den Weg nach Fürstenberg gemacht. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Rauch im Treppenraum fest.

Konstanz Sie haben Leben gerettet, als es im Seniorenheim brannte: „Brutal, wie die sich eingesetzt haben“ Das könnte Sie auch interessieren

Ein Bewohner hatte vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht, den Brand selbst zu löschen. Unter Atemschutz betrat ein Trupp der Helfer das Gebäude und löschte die Brandstelle vollständig ab. Weitere Kräfte kontrollierten parallel das Treppenhaus und den Kellerbereich sowie eine Wohnung, in die der Rauch eingedrungen war.

Gegenstände in Treppenräumen In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr Konstanz darauf hin, dass Treppenräume generell frei von Gegenständen gehalten werden müssen. Nähere Informationen finden Sie hierzu im kostenlosen Merkblatt des Landratsamtes Konstanz

Die Brandstelle wurde durch die Einsatzkräfte vollständig abgelöscht. Nun ermittelt die Polizei. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Der Mann, der versucht hatte das Feuer zu löschen, und ein weiterer Bewohner mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Nach 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei und den Hausverwalter übergeben. Wie die Konstanzer Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt, dauern die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe am Montagmittag noch an.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.