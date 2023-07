Ein ertrunkener Mann ist am späten Dienstagnachmittag, 18. Juli, aus dem Seerhein bei Konstanz geborgen worden. Mehrere Indizien sprachen noch am Fundort dafür, dass es sich dabei um den am Samstag im selben Gebiet untergegangenen 36-jährigen Schwimmer handeln könnte. Später gab es dann auch Gewissheit.

Ein DLRG-Boot eilt zur Fundstelle Video: Oliver Hanser

Wie Clemens Menge, Ortsgruppenleiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), dem SÜDKURIER sagte, sei kurz nach 17 Uhr der Notruf eingegangen. Ein Bootsfahrer hatte die im Wasser treibende Leiche entdeckt. „Ein DLRG-Boot nahm den Körper dann an Bord“, so Menge. „Die Todeszeichen waren offensichtlich, sodass keine Wiederbelebung mehr versucht wurde.“ Auch der Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen.

Rettungshubschrauber über dem Seerhein Video: Oliver Hanser

Der Tote wurde laut Markus Schlatter, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, anhand des Personalausweises in seiner Unterkunft zweifelsfrei identifiziert. Sein Leichnam war zuvor genau in dem Bereich des Seerheins entdeckt worden, in dem am Samstag stundenlang vergeblich nach dem 36-jährigen Schwimmer gesucht worden war.

Der Mann, ein Arbeiter aus Rumänien, der im Konstanzer Industriegebiet beschäftigt war, hatte den Fluss am Samstag gegen 14 Uhr vom Unterlohn aus bis zum Schweizer Ufer durchqueren wollen. Dort kam er allerdings nicht an.