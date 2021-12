Konstanz vor 1 Stunde

Böller, Raketen und Alkohol verboten? Diese Regeln gelten in Konstanz an Silvester

Die Stadtverwaltung hat eine Allgemeinverfügung für die Silvesternacht erlassen: In nahezu jedem öffentlichen Bereich der Innenstadt gilt das von der Stadt so bezeichnete 3-A-Verbot. Gemeint ist ein Alkohol-, Abbrenn- und Ansammlungsverbot. Wo dieses genau gilt und was Konstanzer sonst noch wissen müssen, lesen Sie hier.