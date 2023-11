Erst vor wenigen Tagen gibt Sepp Maier, der weltbekannte Torhüter, Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974, dem SÜDKURIER ein Interview. Darin erzählt der 79-Jährige lachend, dass er schlechte Erinnerungen an Konstanz habe – die Stadt, in die er Ende November zurückkehrt.

Hier die Anekdote über einen Aufenthalt in Konstanz im Wortlaut: „Ich war mal für einen Maibock-Anstich in einem Hotel zu Gast, das muss 1990 vor der WM gewesen sein. Das war eine Riesenfeier und ich durfte das erste Fass anstechen und habe ein bisschen was getrunken. Obwohl sie ein Zimmer für mich reserviert hatten, bin ich heimgefahren nach München. Als die Fähre in Meersburg angekommen war, hat mir einer auf die Schulter geklopft und gesagt: Herr Maier, fahren Sie zu, wir sind jetzt da. Da war ich im Auto glatt eingeschlafen.“

Mit Blick auf seinen anstehenden Besuch verrät der gebürtige Niederbayer dann noch: „Dieses Mal ist auch meine Frau dabei, da wird es keine solche Sause werden. Da muss ich ein bissel vernünftig bleiben, sonst gibt‘s Ärger.“ Immerhin ist er am Montag, 27., und Dienstag, 28. November, im Autohaus Graf Hardenberg bei der Porträtshow mit Tobias Bücklein zu Gast. Dort wird er sicherlich noch einige Geschichten aus seinem Leben zu erzählen haben.

Über Sepp Maier und die Veranstaltung

Im Rahmen von „Expedition Leben", einer Porträtshow mit Tobias Bücklein, ist Maier am 27. und 28. November zu Gast im Konstanzer Autohaus Graf Hardenberg. Das Event beginnt an beiden Tagen um 20 Uhr. Tickets kosten 44,90 Euro. Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter www.expeditionleben.com. Josef Dieter „Sepp" Maier hat alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt. Der Torhüter wurde 1974 Weltmeister und triumphierte 1972 bei der Europameisterschaft. Mit dem FC Bayern München gewann der heute 79-Jährige vier Deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister (heute Champions League) sowie je einmal den Europapokal der Pokalsieger und den Weltpokal. Von 1994 bis 2008 war Maier Torwarttrainer beim FC Bayern und von 1998 bis 2008 bei der deutschen Nationalmannschaft. Bei den Münchnern ist er bis heute mit 706 Pflichtpartien vor Thomas Müller der Rekordspieler des Vereins.

(Archivbild) Der Konstanzer Tobias Bücklein wird an zwei Abend Sepp Maier gegenübersitzen. Er freut sich, denn immerhin trifft er ein Idol aus seiner Kindheit. | Bild: Rindt Claudia | SK-Archiv

Moderator hatte den Sepp-Maier-Starschnitt an der Wand

Tobias Bücklein blickt voller Vorfreude auf die Veranstaltung und erwartet zwei schöne Abende, wie er dem SÜDKURIER am Telefon erzählt. Er selbst stellt sich dabei einer für ihn noch nie dagewesenen Herausforderung. Für ihn wird es das erste Mal sein, dass er zweimal eine Show mit demselben Gast moderiert.

„Aufgrund der Lebensgeschichte von Sepp Maier haben wir sicher für beide Abende genügend Gesprächsstoff“, ist Bücklein überzeugt. Denn bereits in vorbereitenden Gesprächen habe er bemerkt, dass Sepp Meier und er sich gut die Bälle zuspielen könnten.

Ist Bücklein eigentlich aufgeregt vor den beiden Abenden mit dem Fußballer? Das nicht. Aber er gehe mit einer guten Spannung in die Veranstaltung, denn „schließlich treffe ich eines meiner Kindheitsidole“. Sepp Maier schaffte es einst als Einziger – in Form von einem Starschnitt – an die Kinderzimmerwand von Bücklein, verrät der Moderator noch.