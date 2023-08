Bodensee vor 2 Stunden

Bodensee Openwater: 149 Schwimmer überquerten am Samstag den Überlingersee

Die Schwimmerinnen und Schwimmer stürzten sich am Samstag, 26. August, vor Sonnenaufgang in die Fluten. Die Strömung schob die Athleten dabei in Richtung Konstanz. Die Sportler kamen zwar erschöpft, aber glücklich an.