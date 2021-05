Konstanz vor 1 Stunde

Blitzer-Panne auf der Konstanzer Schänzlebrücke sorgt bei Autofahrern für Ärger

Am Wochenende hat eine falsch eingestellte Blitzersäule eine Vielzahl von Autofahrern auf der Schänzlebrücke abgelichtet. Der Vorfall sorgte bei vielen Autofahrern, die sich an das Tempolimit gehalten hatten, für Verwunderung. Mittlerweile ist der fest installierte Blitzer richtig eingestellt – was aber passiert mit den falschen Blitzer-Bildern der Autofahrer?