Rache- oder Vorsichtsmaßnahme? Unbekannte haben zwei stationäre Blitzer an der Mainaustraße und auf der Neuen Rheinbrücke beschmiert, sodass zeitweise keine Messungen mehr möglich waren. Die Beschädigungen wurden der Polizei laut dem Konstanzer Präsidium am Samstagabend, 4. März, gemeldet. In beiden Fällen waren die Objektive der Messgeräte mit weißer Farbe besprüht worden.

Kreis Konstanz Über 70 Mal am Tag blitzt es hier! Welche Radarfalle im Landkreis den meisten Umsatz macht Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Tat im Zusammenhang mit illegalen Autorennen stehen könnte, wurde von der Polizei nicht bestätigt. „Es gab am Wochenende in Konstanz keine Autorennen. Zumindest ist dies bei uns nicht bekannt geworden“, sagte Sprecherin Nicole Minge auf Anfrage. Hinweise auf die Verursacher sind unter der Telefonnummer 07531 9952222 möglich.