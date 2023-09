Konstanz vor 1 Stunde

Blaulicht am Sonntag: Warum war die Rosgartenstraße kurzzeitig gesperrt?

Die Feuerwehr ist am Vormittag bei einem Einsatz in der Altstadt. Die Retter fahren in der Rosgartenstraße die Drehleiter aus, aber weder Feuer noch Rauch ist zu sehen. Was war da los?