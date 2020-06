Am zweiten Samstag in Folge erheben mehrere hundert Menschen auf dem Münsterplatz das Wort gegen Rassismus und für die Gleichberechtigung aller, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe. Auch die drohende Abschiebung von Ejike Harrison Chukwu, der seit fast einem Jahrzehnt in Konstanz lebt, wurde thematisiert. Ein Rückblick in Bildern.

Bild: Scherrer, Aurelia Auf dem Münsterplatz in Konstanz haben sich am Samstagnachmittag etwa 400 Menschen versammelt, um gegen Rassismus und für Toleranz, Akzeptanz und Menschlichkeit einzutreten. In der Vorwoche zur ersten Kundgebung am selben Ort hatten sich etwa 1000 Menschen versammelt. Bild: Scherrer, Aurelia Die Abstandsregeln der Corona-Verordnung wurden weitgehend, wenn auch nicht vollumfänglich eingehalten. Betroffene berichteten bei der Demo von eigenen Erfahrungen und dem alltäglichen Rassismus, den es auch in Konstanz gebe. So erinnerte sich eine junge Frau daran, wie sie im Bus von einem Fahrgast mit dem N-Wort beschimpft wurde. Nicht einmal ihre Freunde hätten ihr beigestanden, weshalb sie zu Zivilcourage aufrief. Bild: Scherrer, Aurelia Anderssein sei weder gut noch schlecht, zitierte der afrikanische Schauspieler Ramsès Alfa den Philosophen Albert Camus. Vielmehr sei es wichtig, man selbst zu sein. „Darum sind wir hier: Um uns zu unserer Unterschiedlichkeit zu bekennen und sie zu feiern“, sagte Alfa bei seiner Ansprache. Konstanz Nach Anti-Rassismus-Kundgebung in Konstanz: „George Floyd ist keine Nachricht. Es ist eine kollektive Wunde“ Das könnte Sie auch interessieren Bild: Scherrer, Aurelia Olivia Götz erklärte mit ihrem Plakat auf Englisch: „Die Frage sei nicht, warum ich wütend bin – die verdammte Frage ist, warum du es nicht bist.“ Rassismus sei unlogisch“, meint Götz dazu und prangerte Willkür an: „Auch Deutschland hat ein Rassismusproblem. Da kann die deutsche Politik doch nicht einfach nichts machen.“ Bild: Scherrer, Aurelia „Es ist wichtig, dass Menschen gemeinsam in Frieden leben können“, findet Daniel Morgenroth. Der stellvertretendente Intendant des Stadttheaters ging ebenfalls auf den Münsterplatz. Bild: Scherrer, Aurelia Alltäglichen Rassismus kennt auch Stadtrat Mohamed Badawi (FGL). „Früher war es natürlich noch schlimmer, wenn man zungenlos ist, die Sprache noch nicht kennt und sich nicht wehren kann. Ich selbst habe erfahren, wie wichtig Unterstützung und Zuspruch sind. Auch heute gibt es viele Ressentiments im Alltag. Als ich beispielsweise als Übersetzer beim Gericht war, wurde ich gefragt, ob ich meinen Rechtsanwalt dabei hätte.“ Konstanz „Black Lives Matter“ auf dem Münsterplatz – Hunderte Konstanzer bei Kundgebung gegen Rassismus Das könnte Sie auch interessieren Bild: Scherrer, Aurelia Das Schweigen von Weißen sei Gewalt, erklärt Jan-Niklas Serr mit seinem Plakat. „Wir müssen uns friedlich gegen Rassismus einsetzen und damit zeigen, dass die Allgemeinheit eine andere Meinung hat“, sagt Serr. Bild: Scherrer, Aurelia Julia Koller hält „Rassismus für ein strukturelles Problem, das seit Jahrhunderten besteht und abgeschafft gehört“. Sie findet, dass auch jeder im Alltag seinen Beitrag leisten könne und solle. Jeder müsse sich seinen eigenen Vorurteile bewusst werden und dagegen angehen. Bild: Scherrer, Aurelia „Rassismus ist ein Thema, das mich schon immer betroffen hat“, sagt Selma Badawi. „Heute habe ich zum ersten Mal eine Stimme und viele Zuhörer“, sagte sie über die aktuelle Diskussion. Meinung Black Lives Matter: Was uns unsere Ignoranz kostet von Eva Marie Stegmann Das könnte Sie auch interessieren Bild: Scherrer, Aurelia Zusammen mit ihrem Bruder Tarig (rechts) zitierte Selma Badawi (Zweite von rechts) bei dem Protest Gedicht ihres Vaters Mohamed Badawi.

Jetzt wieder verfügbar: die Digitale Zeitung mit dem neuen iPad und 0 €* Zuzahlung *SÜDKURIER Digital inkl. Digitaler Zeitung und unbegrenztem Zugang zu allen Inhalten und Services auf SÜDKURIER Online für 34,99 €/Monat und ein iPad 10,2“ (32 GB, WiFi) für 0 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Das Angebot ist gültig bis zum 12.07.2020 und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Ein Angebot der SÜDKURIER GmbH, Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz.