Ein Hund hat am Montagmorgen, 9. Oktober, im Konstanzer Berchengebiet eine junge Frau gebissen. Wie die Polizei mitteilte, begegnete die 18-Jährige gegen 8 Uhr in der Karlsruher Straße einem Mann mit Hund. Plötzlich und unvermittelt sprang das angeleinte Tier die Jugendliche an und biss ihr in den Oberarm.

Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Halter anschließend mit seinem Tier. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ärztlich behandelt wurden. Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 50 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß. Der Hundehalter hat grau-braune Haare und eine kräftige Statur.

Der Hund war etwa 60 Zentimeter groß und soll fettleibig gewesen sein. Zudem hatte er schwarzes Fell und ging an einer neongelben Leine. Es könnte sich um einen Labrador gehandelt haben, so die Polizei – obwohl diese Hunde als gutmütig, aufgeschlossen und freundlich gelten.

Im vergangenen Jahr war ein zwölfjähriger Junge ebenfalls im Berchengebiet von einem Hund gebissen worden, der dort gemeinsam mit einem Artgenossen ohne Halter herumlief. Diese Hunde hatten allerdings helles Fell. Für Hinweise zu dem neuen Fall melden Sie sich bitte beim Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen unter der Telefonnummer 07531 942993.