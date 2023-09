Hat die Stadtverwaltung Konstanz den Plan aufgegeben, die neue Jahresgebühr von 150 Euro für die Bewohnerparkkarten rückwirkend zum 1. Januar 2023 zu erheben und sich damit eine Rückzahlung zu ersparen? Eine neue Pressemitteilung aus dem Rathaus scheint danach zu klingen.

„Es ist vorgesehen, dass Ende September (...) eine neue Regelung zum Bewohnerparken erlassen wird. Diese soll ab dem 1. Oktober 2023 gültig sein“, heißt es darin. Eine Bitte um Präzisierung dieser Aussage bei der Pressestelle führt allerdings nicht weiter. „Details zu der neuen Regelung werden veröffentlicht, sobald sie entschieden sind“, bleibt Sprecher Benedikt Brüne vage.

Konstanz Ungerecht und unfair! Ex-Amtsleiter kritisiert Stadt für Vorgehen beim Anwohnerparken Das könnte Sie auch interessieren

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 13. Juni. Es hatte die neue Bewohnerparksatzung der Stadt Freiburg für unwirksam erklärt – auch die Konstanzer Satzung, die der Freiburger in Teilen ähnelte, wurde daraufhin außer Kraft gesetzt.

Die Stadtverwaltung traf Übergangsregelungen. Bis Ende September ist die Parkberechtigung gratis; die zwischen Jahresbeginn und Mitte Juni bereits nach der neuen Satzung erhobenen Gebühren zahlt Konstanz aber anders als Freiburg bisher nicht zurück.

Die Stadt bittet um „etwas Geduld“ bis zum Monatsende

Sobald die neue Regelung Anfang Oktober in Kraft getreten ist, werde die Stadtverwaltung auf Antrag die abgelaufenen Bewohnerkarten verlängern oder neue ausstellen, heißt es in der Mitteilung. Da die Fristen sehr knapp seien und es zu einem erhöhten Aufwand im Bürgerbüro kommen werde, empfehle man Anträge per E-Mail oder Post (Informationen unter service.konstanz.de).

Abos würden automatisch verlängert und zugeschickt. Da die Verlängerungen nicht alle gleichzeitig vorgenommen werden könnten, werde der Gemeindevollzugsdienst in den ersten Oktober-Wochen keine Verwarnungen bei Parkkarten erteilen, die am 30. September abgelaufen sind. Die Stadt will Ende dieses Monats über das genaue weitere Vorgehen informieren und bittet bis dahin um „etwas Geduld“.

Konstanz Absolut nicht paradiesisch – Nur für jeden zweiten Autofahrer gibt es einen Anwohnerparkplatz Das könnte Sie auch interessieren

Geduld, die von den Gebührenzahlern schon seit Mitte Juni gefragt ist. Bis Ende voriger Woche hatten laut Mandy Krüger von der Pressestelle 16 Menschen die 150 Euro oder den Differenzbetrag zu den früher geltenden 30,70 Euro zurückgefordert, doch dieses Ansinnen bleibt zurückgestellt bis 30. September. Juristisch vorgegangen sei deswegen bisher niemand gegen die Stadt.

Etwa 2000 Bewohnerparkausweise wurden 2023 zu dem neuen Gebührensatz ausgestellt, ein Teil davon aus sozialen Gründen für 75 Euro oder gratis – auch solche Ermäßigungen hatten die Bundesverwaltungsrichter für unzulässig erklärt. Es dürfte also um mindestens 200.000 Euro gehen, die Konstanz derzeit einbehält. Circa 2800 gültige Bewohnerparkausweise stammen aus dem Jahr 2022 und waren noch für 30,70 Euro ausgegeben worden.