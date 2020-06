von Aurelia Scherrer und Julia Sondermann

Die bundesweite Aktion diente dazu, die Not der Kultur- und Eventbranche in der Corona-Krise sichtbar zu machen. Deshalb glühten bestimmte Orte in Konstanz in der Nacht von Montag auf Dienstag rot.

Konstanz Warum leuchtet die Imperia rot? Diese Aktion soll auf die Probleme der Kultur- und Eventbranche aufmerksam machen Das könnte Sie auch interessieren

Wir beginnen den Rundgang an der Imperia im Konstanzer Hafen.

Bild: Scherrer, Aurelia

Direkt hinter uns leuchtet auch das Konzilgebäude rot.

Bild: Scherrer, Aurelia

Vorbei am Konstanzer Konzil...

Bild: Scherrer, Aurelia

... geht es durch die Altstadt zur Oberen Laube. Dann auch das Team der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH beteiligt sich an der Aktion.

Bild: Scherrer, Aurelia

Über die Laube laufen wir zur Fahrradbrücke und überqueren den Seerhein. Es geht weiter zum Bodenseeforum.

Bild: Scherrer, Aurelia

Zahlreiche Schaulustige haben sich versammelt, die ebenfalls in rotes Licht getaucht sind.

Bild: Scherrer, Aurelia

Vom Seehrein aus geht es weiter in Richtung Fürstenberg. Der Weg führt schließlich zum Konstanzer Kulturladen.