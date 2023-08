In seinem Kinderzimmer hängt eine Tafel, darauf hat er eine „Ideensammlung gegen Zeitfresser“ geheftet. Eine Liste mit Tipps gegen das Zuspätkommen, das Vor-sich-Herschieben, das zu rasche Ja-Sagen.

Adrian Stenger steht gegenüber, er lächelt. Vor gut zwei Jahren reifte hier seine Idee, seine eigene Kunst zu entwerfen. Er gründete die Marke BeArtBeActive, seitdem spielen solche Ratgeber eine Rolle für ihn. Im Oktober wurde sein erstes Kunstwerk für 27.000 Euro versteigert – der Erlös ging an einen wohltätigen Zweck. Wer ist der junge Mann?

Adrian Stenger bei der Kunstauktion in Marbella, auf die ihn Felix Neureuther eingeladen hatte. | Bild: Familienarchiv Stenger

In Stengers Leben gibt es neuerdings zwei Stränge, sie heißen „BeArt“ und „BeActive“, frei übersetzt also Kunst machen und aktiv sein. Er lehnt sich über seinen Schreibtisch und beginnt mit der Kunst. Damit, wie im Lockdown in seinem Kinderzimmer eine Idee reifte, die ihm heute mehrere tausend Euro pro Kunstwerk einbringt.

Über ein Geburtstagsgeschenk zur Kunst

Die Geschichte startet mit einem Wendepunkt: der Pandemie. Stenger war 14 Jahre alt, als es im März 2020 in den ersten Lockdown ging. Ein Alter, in dem so manche Sinnkrise zur Tagesordnung gehört. Bei Stenger war das anders, seine endeten da, er schöpfte sogar Mut, wie er sich erinnert.

Ihm kam die Idee, seine eigene Kunst zu entwickeln. Im Keller habe er eine Leinwand entdeckt und „einfach alles, was in mir drin war, auf ein Bild gebracht“, sagt er. „Das hat sich ziemlich gut angefühlt.“ Dabei blieb es nicht. Stenger fand großen Gefallen an der Kunst, er blieb dran.

Durch ein Geburtstagsgeschenk für seinen Bruder entwickelte der damals 17-Jährige eine Idee, die später die Grundlage für BeArtBeActive wurde: Sportlerporträts zu digitalisieren, mit Geldscheinen zu verzieren und dann unterschreiben und versteigern zu lassen.

Hier zeigt er Dirk Nowitzki in seiner berühmten Wurfpose. Wichtig ist Stenger bei seinen Werken, dass die Sportler in Bewegung, also „active“, sind. | Bild: Adrian Stenger

Das funktioniert so: Stenger sucht sich ein bereits bestehendes Porträt eines Profisportlers heraus. Wichtig ist ihm, dass der Sportler dabei in Bewegung ist. Das Bild druckt er aus und klebt es mit Geldscheinen ab. Anschließend wird das Portrait redigitalisiert, auf etwa 55 Millionen Pixel.

Danach entwickelt Stenger in Photoshop einen neuen Hintergrund, bei dem der Sportler im Vordergrund stehen soll und trotzdem neue Elemente eingearbeitet werden. Anschließend wird das Porträt auf Leinwand oder Acrylglas gedruckt. Über ein Jahr lang kann so ein Prozess dauern.

Eines seiner Werke: Arnold Schwarzenegger. „Wenn er das einmal unterschreiben könnte, wäre das ein echter Kindheitstraum“, so Stenger. | Bild: Adrian Stenger

Das Original lässt er vom Sportler signieren, dann gibt er es zur Auktion frei – drei weitere Abzüge stehen zum Verkauf. In seinem ersten Werk bildete Stenger Ski-Weltmeister Felix Neureuther ab, der lud ihn anschließend auf eine Auktion nach Marbella ein. 27.000 Euro wurden dort für Stengers Werk bezahlt.

„Das war surreal“, sagt er heute. „Alles andere wäre reine Erinnerungsverklärung.“ Ein ganzes Wochenende blieb Stenger dort, spielte Tennis mit Schauspielern, focht mit Olympiasiegern, zwei Tage später saß er wieder im Klassenzimmer.

Felix Neureuther hat das Original des Bildes selbst signiert. | Bild: Jannik Höntsch

Bis hierhin ist Stengers Geschichte die eines Aufsteigers. Seine Abende verbringt er zwar mal in Diskotheken, häufig auf Kunstausstellungen, dem Tennisplatz oder im Fitnessstudio. Doch wie Stenger an diesem Samstagnachmittag im Garten sitzt und über sein Leben spricht, wird klar: Er ist mehr als ein Abiturient auf dem Weg nach oben.

Mit seiner Kunst will er sich nicht profilieren – bis er in Marbella war, erzählte er nicht einmal seinen Freunden davon. Sein Anliegen ist ein anderes. Er beginnt mit BeActiv, dem Aktivsein.

„Was kann ich dagegen tun?“

In seiner Kindheit spielte Stenger Eishockey, Tennis und Fußball – durch die Pandemie ging nichts davon mehr. Er las von den Nachwuchsproblemen, die die Sportvereine hatten. „Ich fragte mich: Was kann ich dagegen tun?“, erzählt er. „Dass Probleme festgestellt werden, ist wichtig, aber dass sie behoben werden, ist noch wichtiger.“

Mit den geklebten Geldscheinen auf den Sportlerkörpern möchte er darauf hinweisen, dass es im Leistungssport an Geld fehlt. Profisportler porträtiert er nur, wenn sie sich, wie Stenger selbst, für Charity einsetzen.

Auch der Schweizer Schiedsrichter Urs Meier signierte ein Werk von Stenger. | Bild: Familienarchiv Stenger

Ein Jahr älter, ein Prozentpunkt mehr Spende

Sämtliche Einnahmen seiner versteigerten Werke fließen in gute Zwecke, am liebsten in den Nachwuchssport, sonst auch an Bedürftige wie Geflüchtete aus der Ukraine. Das Neureuther-Porträt gab er gemeinsam mit Neureuther selbst in die Auktion in Marbella, der Erlös davon ging an dessen Stiftung, die sich der Förderung der Bewegung und der Gesundheit vor allem bei Kindern und Jugendlichen widmet.

Warum macht er das? „Sport war in meinem Leben ein wichtiger Teil, und es ist mir sehr wichtig, dass das nicht verloren geht“, sagt er. Deshalb spendet er derzeit auch von jedem verkauften Abzug 18 Prozent – mit jedem Jahr, das er älter wird, wird es ein Prozentpunkt mehr.

Adrian Stenger und die Charity Ein wichtiger Bestandteil von Stengers Arbeit ist die Wohltätigkeit. Der 18-jährige Künstler, der im kommenden Jahr sein Abitur am Hegner Marianum ablegen wird, spendet seine originalen Kunstwerke gänzlich und von seinen verkauften Abzügen einen Anteil an gute Zwecke. Auf seiner Internetseite hat er einige seiner Werke aufgelistet

Die Ansprüche, denen sich der 18-Jährige stellt, sind enorm. Um sich seine Kunst überhaupt erst leisten zu können, erhielt er von seinen Eltern ein Darlehen, das er nach seinem Abitur im kommenden Jahr zurückzahlt. Das war sein eigener Wunsch.

Anschließend möchte er noch kreativere Werke machen, sie noch spektakulärer abbilden, gesellschaftlich noch mehr bewirken. „Kein Kind kann sich aussuchen, in welche Umstände es hineingeboren wird“, sagt Stenger. „Aber ich möchte mit meinen Mitteln etwas dafür tun, das es anderen besser geht.“