Wie die Stadt Konstanz in einer Pressemitteilung schreibt, wurden tagsüber bei den breit angelegten Geschwindigkeitskontrollen in der Breslauer Straße im Stadtteil Fürstenberg insgesamt 946 Fahrzeuge gemessen. Geblitzt wurden im Bereich der Berchenschule davon insgesamt 33 Fahrzeuge, das entspricht einer Quote von 3,5 Prozent.

Anschließend wurden bis in die Abendstunden in der Eichhornstraße insgesamt 632 Fahrzeuge gemessen. Geblitzt wurden auf Höhe des Parkstifts Rosenau 56 Fahrzeuge, das entspricht 8,9 Prozent. Ein Motorradfahrer war in diesem Bereich mit 66 km/h unterwegs. Den Zweiradfahrer erwarten 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot.

Konstanz Komfort und Sicherheit für Radfahrer auf dem Weg zum Hörnle? Die Konstanzer Gemeinderäte sehen die Verkehrsregelung auf der Eichhornstraße skeptisch Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei Konstanz beteiligte sich ebenfalls mit am Speed Marathon. In der Radolfzeller Straße und in der Gustav-Schwab-Straße wurden insgesamt 1578 Fahrzeuge gemessen. Geblitzt wurden auf Höhe des Jugendzentrums und Kindergartens 89 Fahrzeuge, das entspricht 5,64 Prozent. Dabei gab es 87 Verwarnungen und eine Anzeige aufgrund einer Ordnungswidrigkeit. Einen Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz waren am Mittwoch mehr als 100 Polizeibeamte und weitere Mitarbeiter von Behörden im Rahmen des europaweiten Blitzermarathons im Einsatz, wie die Pressestelle des Präsidiums in einer Mitteilung bekannt gibt. An rund 50 Kontrollstellen wurden knapp 7000 Kraftfahrzeuge gemessen. Mehr 1100 Verstöße wurden dabei registriert.

Den Beamten fielen bei den Kontrollen im Rahmen des Speed Marathons besonders die B31 bei Hüfingen, die B523 bei Talheim und Bereiche der A81 als Raserstrecken auf, heißt es in der Pressenotiz.