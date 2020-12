von Sara Guglielmino

Ruppaner-Bier hat Tim Wehrle immer schon gerne getrunken. Damit wollte der 23-Jährige lokale Unternehmen unterstützen – in diesem Fall die Konstanzer Brauerei. Seit dem vergangenen Jahr trinkt er das Bier nicht nur gerne, sondern verkauft es gemeinsam mit seinem Freund Jonas Krüger selbst – in braunen Glasflaschen, die mit seinen selbst entworfenen Etiketten beklebt sind.

Die jungen Unternehmer hatten keinerlei Erfahrung mit dem Verkauf von Bier, bis sie im August 2019 die Biermarke Baumkrone gründeten. „Primär wollten wir etwas gegen den Klimawandel tun“, sagt Tim Wehrle.

Der rote Schriftzug „Baumkrone“ und der Slogan „Für jedes Bier pflanzen wir einen Baum“ stehen nun auf dem Etikett. | Bild: privat

Das Konzept von Baumkrone ist einfach: Für jedes verkaufte Bier wird ein Baum gepflanzt. „So kann man etwas gegen den Klimawandel tun, ohne einen Finger krümmen zu müssen“, sagt der Konstanzer. Demnächst kann man auf der Homepage von Baumkrone mit Hilfe eines CO2-Rechners außerdem ausrechnen, wie viel CO2 man durch den Kauf des Bieres kompensiert hat.

Zusammenarbeit mit der Konstanzer Brauerei

Eine Brauanlage zu kaufen und ihr eigenes Bier zu brauen war den Baumkrone-Gründern aus finanziellen Gründen nicht möglich. Wegen des Klimaschutzaspekts, den Baumkrone vertritt, wollten sie sich das Bier auch nicht beispielsweise aus Norddeutschland liefern lassen. „Das erschien uns unethisch“, sagt Tim Wehrle.

Also kontaktierten sie die Konstanzer Brauerei Ruppaner und stellten dieser ihr Konzept vor. Ruppaner sagte der Zusammenarbeit zu und füllt seit Oktober 2019 ihr Bier für Baumkrone ab. Die Flaschen werden dann mit den selbst entworfenen Etiketten beklebt und vermarktet.

Das Bäumepflanzen übernimmt die non-profit Aufforstungsorganisation „Eden Reforestation Projects“, die unter anderem in Madagaskar, Haiti und Indonesien schon knapp 380 Millionen Bäume gepflanzt hat. Am Ende jedes Monats zahlt Baumkrone der Organisation 10 Cent pro verkauftes Bier, mit denen die Organisation entsprechend viele Bäume pflanzt. Aus dem Erlös des Verkaufs ihres Bieres haben die Konstanzer mittlerweile schon über 30000 Bäume in Madagaskar pflanzen lassen.

Lieferdienst während der Corona-Pandemie

Allerdings blieb auch das Baumkrone-Unternehmen von den Folgen der Coronapandemie und des Lockdowns im Frühling 2020 nicht verschont: „Die Verkaufszahlen gingen extrem bergab“, so Tim Wehrle, „keiner trank mehr Bier“. In der Verkaufsstelle des Clubhauses der Uni Tübingen verkauften die beiden Konstanzer vor der Pandemie im Durchschnitt 50 Kästen pro Woche. Das entspricht mehr als 1000 gepflanzten Bäumen pro Woche.

Weitere 60 bis 70 Kästen vorproduziertes Bier blieben zu Beginn des Lockdowns im Frühling unverkauft. „Wir haben die Kästen dann einfach verschenkt. Das hat zwar ein Loch in unseren Geldbeutel gerissen, aber dafür haben wir was Gutes getan“.

Die jungen Unternehmer wussten sich aber zu helfen: Sie richteten einen kostenlosen Lieferservice ein, der den Konstanzern und allen Kunden im Umkreis von zehn Kilometern das Bier bis vor die Haustür bringt. Bestellen kann man ganz einfach über die Homepage von Baumkrone. Das Ausliefern übernimmt Tim Wehrle neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Fotograf selbst.

Baumkronebier inzwischen auch im Handel

Für ihren Slogan „Ein Bier, ein Baum“ haben die Konstanzer eine Lizenz erworben. Möchte eine andere Biermarke also den Slogan übernehmen, müssen sie dafür eine Lizenzierungsgebühr an Tim Wehrle zahlen. Für jedes Bier, das von einer anderen Biermarke unter diesem Slogan verkauft wird, lässt Baumkrone ebenfalls einen Baum von der Aufforstungsorganisation pflanzen.

Aktuell wird das Baumkronebier im Edeka BAUR in der Reichenaustraße in Konstanz verkauft. Möglicherweise könnte das Bier schon bald in allen Konstanzer Edekafilialen zu kaufen sein. In Zukunft möchten Tim Wehrle und Jonas Krüger ihr Bier schrittweise zuerst in der Bodenseeregion und später in ganz Deutschland verkaufen: In der Gastronomie, in Restaurants und in Supermärkten soll das Bier dann zu finden sein.