Hincooker testet vor 1 Stunde

Bis zu sechs Euro für ein Weizen! Das kostet das Feierabendbier am Konstanzer Seeufer

Sommer, See und ein Bier – für viele Menschen gehört das zusammen. Aber was kostet der kleine Luxus rund um den Konstanzer Trichter? Der Hincooker checkt die Bierpreise in bester Lage. Wo es günstig ist, und wo nicht.