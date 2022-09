Betrunken ist ein Autofahrer Samstagnacht, 3. September, auf der Spanierstraße in Petershausen-West unterwegs gewesen. Seinen Führerschein verlor er deswegen allerdings nicht – er hat nämlich gar keinen mehr.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 35-Jährige gegen 1.25 Uhr mit einem Ford Focus geradeaus in Richtung Reichenaustraße. Weil er an der ausgeschalteten Ampel an der Einmündung zum Benediktinerplatz anhielt, fiel er einer Polizeistreife auf.

Als sie ihm folgte, beschleunigte der Mann auf der Reichenaustraße, sodass dort der Blitzer auslöste. Anschließend bog er auf die Helene-Merk-Straße gegenüber dem Media Markt ab, wo er schließlich durch die Beamten kontrolliert werden konnte.

Die Polizisten stellten Anzeichen von Trunkenheit fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von mehr als zwei Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Bei der weiteren Überprüfung kam ans Licht, dass der 35-Jährige schon seit mehreren Jahren keine Fahrerlaubnis mehr hat.