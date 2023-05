Die Konstanzer Polizei konnte in der Nacht zum Samstag, 20. Mai, gegen 2.30 Uhr zwei jugendliche Fahrraddiebe festnehmen. Wie das Konstanzer Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die zwei Langfinger zuvor in der Schulthaißstraße im Konstanzer Stadtteil Paradies beim Fahrradklau von einer Anwohnerin beobachtet.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die beiden 16-jährigen, mutmaßlichen Täter hatten dabei laut Polizeiangaben zwei Räder der Marken Diamant und Rixe gestohlen und waren damit geflüchtet. Die bereits alarmierte Streife sah die beiden mutmaßlichen Täter allerdings dabei und nahm die Verfolgung auf.

Beide Täter stürzen, als sie vor der Polizei fliehen

Die darauf folgende Verfolgungsjagd führte dabei über den Schänzlepark sowie die Neue Rheinbrücke. Nachdem sich die beiden 16-Jährigen zuerst einer Kontrolle im Schänzlepark mit hoher Geschwindigkeit entzogen, machten sich beide daraufhin im Bereich der Brücke lang. Einer stürzte auf dem Aufgang des Fahrradweges, der andere wenige Meter später auf der Brücke.

Die beiden jungen Männer flüchteten jedoch weiter und verließen die Brücke am rechtsrheinischen Ufer über die Fahrradspirale. Kurze Zeit später wurden die beiden dennoch festgenommen. Bei einem der Täter stellten die Beamten darüber hinaus Alkoholgeruch fest.

Ein Test mit einem Wert von über 1,6 Promille bestätigte den Verdacht. Er musste laut Polizeiangaben eine Blutprobe abgeben. Die gestohlenen Räder stellten die Beamten sicher. Gegen die beiden 16-jährigen leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren ein, die zunächst noch andauern.