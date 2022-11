Ein betrunkener Mann hat sich am frühen Mittwochmorgen, 23. November, im Konstanzer Paradies entblößt. Darüber informierte das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung.

Im Laufe einer Studentenparty in einem Gebäude in der Rheingutstraße habe der 30-Jährige vor dem Haus randaliert und einzelne Sachbeschädigungen begangen. Zudem belästigte er mehrere junge Frauen und „nahm auch exhibitionistische Handlungen an sich vor“, wie es im Polizeijargon heißt.

Konstanz Betrunkener Autofahrer verrät sich selbst, indem er an ausgeschalteter Ampel anhält Das könnte Sie auch interessieren

Beherzte Passanten scheuten trotzdem nicht davor zurück, den Übergriffigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreifen festzuhalten. Als die Beamten ihn gegen 5 Uhr übernommen hatten, schlug er laut Mitteilung um sich und verletzte dabei zwei Polizisten. Auch habe er die Beamten fortlaufend beleidigt.

Der Alkoholisierte wurde schließlich in polizeiliche Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen mehrerer Vorwürfe zu. Wie lange es dauerte, bis der Mann ausgenüchtert war und wann er aus der Gewahrsam entlassen wurde, geht aus der Pressenotiz leider nicht hervor.