Mit einem E-Scooter war ein 33-Jähriger in weiblicher Begleitung am Sonntag, 30. Juli, in der Wollmatinger Straße in Konstanz unterwegs. Nüchtern war er nicht mehr. Sein Pech: Als er in den Riesenbergweg einbog, fuhr er direkt in eine Verkehrskontrolle.

Die Polizisten unterzogen den jungen Mann einem Atemalkoholtest, wie Thomas Pecher vom Polizeipräsidium Konstanz berichtet. Das Ergebnis: 1,12 Promille. Es folgte eine Blutabnahme. Was bei dem 33-Jährigen möglicherweise für Ernüchterung sorgte: „Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt“, so Pecher.

Konstanz Achtung Kontrolle! Schnell bei Rot rüber? Das ist gefährlich und kann richtig teuer werden Das könnte Sie auch interessieren

Der Wert von 1,1 Promille gelte bereits absolute Trunkenheit, erläutert Thomas Pecher. Wer dann noch mit einem Fahrzeug unterwegs ist – ein motorisierte Scooter zählt auch dazu – begehe eine Straftat.