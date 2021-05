Der Samstag, 29. Mai, trägt Spuren einstiger Normalität. Die Konstanzer Innenstadt ist belebt wie lange nicht mehr, und nur die die Warteschlangen, die vielfach auch im Freien getragenen Masken und die überschaubare Anzahl von Kunden in den Geschäften sind Hinweise darauf, dass die siebenmonatige Pandemie-Isolation mehr ist als ein böser Traum.

Protest mit Schweineköpfen

Zurück sind auch die alten Bekannten der Politik. Für die Konstanzer Gruppe von Greenpeace handelt es sich um eine Schweinerei, was an den Fleischtheken von Edeka angeboten wird. „Während andere Supermarktketten angekündigt haben, künftig kein Frischfleisch mehr aus der tierschutzwidrigen und klimaschädlichen Haltungsform 1 anbieten zu wollen, will Edeka darauf nicht verzichten“, empört sich die Umweltschutz-Organisation. Mitglieder der Konstanzer Ortsgruppe haben sich deshalb vor der Filiale von Edeka Baur an der Rosgartenstraße positioniert. Zwei von ihnen tragen Masken der plakativen Art: Schweineköpfe.

Edeka Baur: Was sollen die Vorwürfe?

Es ist eine bundesweite Aktion von Greenpeace, mit der den Verbrauchern vor Augen geführt werden soll, dass „Deutschlands größte Supermarktkette weiterhin Billigfleisch auf Kosten von Mensch, Tier, Klima und Artenvielfalt verramschen möchte“. Ein Vorwurf, dem Edeka Baur mit Hinweis auf den Ausbau des Sortiments an Fleisch- und Wurstprodukten aus höheren Haltungsstufen entgegen tritt. „Wir stehen dazu auch mit Greenpeace in einem regelmäßigen Dialog“, schreibt dazu Marketingleiter Dennis Fritzsche auf Anfrage des SÜDKURIER.

Im jüngsten Greenpeace-Ranking zum Thema Haltungsform belege EDEKA den dritten Platz unter acht Lebensmittelhändlern. „Die aktuellen Vorwürfe können wir daher nicht nachvollziehen“, so Dennis Fritzsche. Er verweist ferner darauf, dass Edeka Gründungsmitglied und größter Beitragszahler der Branchen-Initiative Tierwohl ist. Noch in diesem Sommer werde außerdem das Hofglück-Programm (Haltungsform 4) auf den Geflügel-Bereich ausgeweitet.