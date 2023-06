Konstanz vor 56 Minuten Beim Flohmarkt in den Bauch getreten: Junge Frau bezahlt für Schlichtungsversuch Zwei Gruppen hatten sich auf der Unteren Laube in die Haare bekommen. Das Opfer wollte die Situation eigentlich deeskalieren.

Beim Flohmarkt am Wochenende ging es nicht immer so friedlich zu wie hier in dieser Szene am Seerhein. Auch die Polizei musste eingreifen. | Bild: Claudia Rindt