Bei einem Unfall am Samstagabend, 11. März, auf der Hermann-von-Vicari-Straße ist ein 50 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 83-jährige VW-Fahrer, der in Richtung Jakobstraße unterwegs war, gegen 18.30 Uhr nach links auf die Josef-Anton-Feuchtmayer-Straße abbiegen. Der überraschte Radler, der ihm entgegen kam, stürzte über die Motorhaube und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zusammengerechnet rund 1500 Euro. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 83-Jährigen ergab einen Wert von knapp 0,35 Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Sturz über ein anderes Fahrrad

Bereits am Freitagmittag, 10. März, war es zu einem Doppelsturz zweier Radler im Hockgraben gekommen. Laut Polizei war ein 29-Jähriger auf dem Radweg vom Unigelände in Richtung Hockgraben unterwegs, als er aufgrund nasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und zu Boden ging.

Blick in den Hockgraben, wo sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Sturz verletzte. | Bild: Oliver Hanser

Ein entgegenkommender 68-jähriger Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte über das auf dem Radweg liegende Rad. Er erlitt dabei Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jüngere blieb unverletzt. An den Rädern entstanden Schäden in Höhe von rund 1000 Euro.