Konstanz vor 45 Minuten Bei Zusammenstoß werden Busfahrerin und drei Fahrgäste verletzt Ein Mann will mit seinem Mercedes auf die Wollmatinger Straße auffahren. Dabei kommt es zur Kollision mit dem Linienbus. Durch das starke Bremsen kommen auch Passagiere zu Schaden.

Die Einmündung der Straße Am Briel in die Wollmatinger Straße. Hier kam es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto. | Bild: Oliver Hanser